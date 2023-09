Lirium collabora con la Galizia per potenziare l'accesso digitale agli NFT in Argentina

Lirium, fornitore leader di soluzioni di accesso alle risorse digitali B2B2C, ha annunciato una partnership con la Galizia, la più grande banca privata in Argentina, per consentire l'accesso digitale ai token non fungibili (NFT). La soluzione white label di Lirium utilizzerà la rete Polygon, una piattaforma collaudata per la creazione e il ridimensionamento di app su Ethereum, per fornire ai clienti della Galizia un accesso facile e rapido agli NFT.

Questa partnership segna un altro passo avanti nell'espansione di Lirium in America Latina, dove collabora già con società di servizi finanziari in diversi paesi. Con la sua soluzione di accesso alle risorse digitali chiavi in ​​mano, Lirium mira a supportare l’adozione di prodotti alternativi alle risorse digitali nella regione.

Federico Murrone, fondatore e CEO di Lirium, ha espresso il suo orgoglio di collaborare con il Grupo Galicia e di fornire ai propri clienti un comodo accesso al mondo degli NFT. Crede che l'America Latina sia pronta per l'adozione delle principali criptovalute e che la piattaforma di Lirium offra canali semplici, veloci e sicuri per supportare la prossima ondata di adozione.

Ariel Sánchez, Direttore del portafoglio di investimenti del Banco Galicia, ha condiviso il suo entusiasmo nel portare la tecnologia blockchain ai clienti della banca e nel fornire loro soluzioni nuove e innovative per le loro transazioni. Ha ringraziato Lirium per il loro supporto in questa impresa.

Lirium dà priorità agli accordi locali e ha stipulato accordi con partner nella regione per offrire soluzioni B2B per vari casi d'uso della criptovaluta. La società fornisce una supervisione a livello bancario delle transazioni di risorse digitali e garantisce conformità normativa e sicurezza.

In qualità di società di infrastrutture con licenze europee, Lirium sfrutta l'esperienza dei suoi fondatori per fornire una soluzione infrastrutturale chiavi in ​​mano a copertura totale per le risorse finanziarie digitali. Sebbene il focus iniziale dell'azienda sia sull'America Latina, prevede di espandersi a livello regionale e costruire l'infrastruttura legale e tecnologica necessaria per la fornitura, la transazione e il regolamento locale di risorse digitali.

L’America Latina ha una significativa penetrazione di smartphone e portafogli digitali, nonché una consapevolezza delle criptovalute. Lirium mira a soddisfare la crescente domanda di rifugio di risorse digitali nella regione.

