Lina lancia la directory dei fornitori digitali per facilitare la crescita della pratica sanitaria

Lina, una delle principali società di coworking medico, ha risposto alla crescente domanda di supporto al marketing sanitario da parte degli operatori sanitari indipendenti lanciando una directory completa di fornitori digitali sul proprio sito web. Questa directory costituisce un prezioso strumento di marketing per favorire la crescita delle pratiche.

La directory presenta pagine di profilo personalizzate per ciascun professionista di Lina, complete di foto del volto, biografia, posizione di Lina, opzioni di pagamento e assicurazione, nonché sito Web e informazioni di contatto. Questi profili sono facilmente accessibili sia ai pazienti potenziali che a quelli attuali.

I pazienti fanno sempre più affidamento sui motori di ricerca quando si tratta di prenotare appuntamenti sanitari. Secondo uno studio di Google, infatti, il 77% dei pazienti utilizza i motori di ricerca prima di prenotare un appuntamento. Inoltre, coloro che hanno prenotato appuntamenti sanitari hanno effettuato tre volte più ricerche online rispetto a coloro che non lo hanno fatto.

Questo comportamento dei consumatori orientato alla ricerca sottolinea l’importanza di avere una forte presenza online come operatore sanitario. I pazienti valutano attentamente più fornitori prima di intraprendere qualsiasi azione e avere una directory digitale semplifica loro questo processo.

Rachel Puri, cofondatrice e CEO di Lina, riconosce le esigenze di marketing degli operatori sanitari nella pratica privata. Afferma: "Ci impegniamo a creare soluzioni che aiutino a supportare e far crescere le pratiche dei nostri fornitori e a celebrare l'eccezionale assistenza ai pazienti che offrono".

Lina è nota per fornire spazio, comunità e supporto agli operatori sanitari indipendenti nella pratica privata. Offrono suite per ufficio private, personalizzabili e chiavi in ​​mano per professionisti del settore medico, della salute mentale e del benessere. Attualmente, Lina gestisce sedi a New York City e Aventura, con piani di ulteriore espansione.

Questa directory dei fornitori digitali rappresenta un passo significativo verso l'alleggerimento degli oneri di marketing affrontati dagli operatori sanitari. Semplifica il processo di collegamento dei pazienti con il fornitore giusto, evidenziando al tempo stesso l'impressionante gamma di servizi offerti dai professionisti Lina.

Fonte:

–Lina

– Studio di Google

(Nota: gli URL degli articoli di origine sono stati rimossi.)