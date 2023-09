TV OLED C3 di LG: un ottimo affare per una qualità dell'immagine sublime

By

L'ultima linea di televisori OLED di LG ha finalmente visto una significativa riduzione dei prezzi, rendendoli più accessibili ai consumatori. L'OLED C42 da 3 pollici, in particolare, è ora disponibile per meno di £ 1000, che rappresenta uno sconto di £ 400 rispetto al prezzo di vendita originale.

Anche se il C3 non rappresenta una revisione completa rispetto al suo predecessore, il C2, offre alcuni miglioramenti degni di nota. Il nuovo modello presenta il processore Alpha 9 Gen 6, che migliora l'esperienza dell'utente e introduce nuove funzionalità interne. Una di queste funzionalità è Object Enhancer, che migliora i personaggi in primo piano e gli oggetti di scena nelle scene. Inoltre, AI Super Upscaling Pro di LG esegue l'upscaling dei filmati sub-4K e riduce il rumore per immagini più nitide. Il C3 include anche Quick Media Switching VRR, eliminando la schermata nera che si verifica quando si cambiano gli ingressi.

Anche se manca il pannello Evo presente nei modelli più grandi, con conseguente luminosità inferiore, il display OLED del C3 offre comunque colori realistici, contrasto senza pari e neri profondi. Gli utenti hanno elogiato il modello C2 dello scorso anno per le sue prestazioni eccezionali, che lo rendono adatto a vari contenuti, dai film alle serie TV.

Migliorando ulteriormente il suo fascino, il C3 è dotato di quattro porte HDMI 2.1 con uscita 4K/120Hz. I giocatori apprezzeranno questa funzionalità, poiché consente un gameplay fluido su console o PC. La TV offre anche supporto VRR con HDMI Forum VRR, AMD FreeSync e Nvidia G-Sync, garantendo un'esperienza di gioco senza strappi e senza scatti.

Con il calo dei prezzi sui televisori OLED di LG, il C3 rappresenta un'eccellente opportunità per investire in un televisore compatto e di alta qualità con una qualità dell'immagine impressionante e un'esperienza utente reattiva. Che tu sia un cinefilo o un giocatore, vale la pena considerare questo accordo.

