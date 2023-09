Il display LG MAGNIT 4K Ultra HD: un'esperienza di intrattenimento domestico di lusso

By

Il display LG MAGNIT 4K Ultra HD ha fatto il suo attesissimo debutto al CEDIA Expo 2023, abbagliando i partecipanti con la sua grafica mozzafiato e il design elegante. Rivolto ai proprietari di case di lusso, questo display avanzato offre un'esperienza di intrattenimento domestico davvero coinvolgente.

Con l'enorme dimensione dello schermo di 118 pollici, l'LG MAGNIT si distingue come un modello di lusso ambito nel segmento dell'home cinema e dell'arte digitale. Posizionato tra il display Micro LED residenziale LG MAGNIT da 136 pollici e il TV wireless LG SIGNATURE OLED M da 97 pollici, questo display offre un'esperienza visiva straordinaria che supera le aspettative.

Dotato di un prezzo elevato di $ 237,000, LG MAGNIT offre una riproduzione dei colori, una chiarezza e un contrasto eccezionali. La sua risoluzione 4K, il pixel pitch di 0.6 mm e la tecnologia LED COB (chip-on-board) all'avanguardia garantiscono un display nitido e vibrante. Inoltre, il display presenta un'elaborazione migliorata dall'intelligenza artificiale e funziona sulla piattaforma smart TV webOS intuitiva.

Una caratteristica notevole dell'LG MAGNIT è il suo display Micro LED. Questa tecnologia innovativa, basata sull'avanzata tecnologia dei diodi a emissione di luce (DVLED) a visione diretta di LG, fornisce sorgenti luminose individuali per ciascuno dei suoi oltre 8 milioni di pixel. Ciò consente al display di ottenere neri puri e un contrasto elevato disattivando i pixel nelle aree nere dell'immagine. Con la compatibilità HDR 10 e HDR 10 Pro, LG MAGNIT offre una gamma dinamica migliorata per un'esperienza visiva ancora più accattivante.

L'installazione di LG MAGNIT è resa incredibilmente conveniente per gli integratori certificati LG MAGNIT. Il semplice design a due armadi del display consente una configurazione rapida ed efficiente, superando il processo di installazione di altri display LED modulari. Inoltre, il display integra la tecnologia AirPlay 2 e Miracast, consentendo lo streaming wireless da vari dispositivi, tra cui iOS, Android, macOS e Windows 10.

Con le sue ampie opzioni di connettività, LG MAGNIT offre flessibilità quando si tratta di collegare dispositivi esterni. È dotato di quattro porte di ingresso HDMI, uscita audio digitale, due porte di ingresso USB, una porta RS232C e altro ancora. Il display è addirittura precaricato con le app di streaming più diffuse come YouTube, Disney+ e Prime Video, rendendo la configurazione iniziale un gioco da ragazzi.

Per completare la lussuosa esperienza di home entertainment, LG MAGNIT sarà dotato di sistemi audio del rinomato marchio Bang & Olufsen. Questa partnership garantisce una qualità del suono eccezionale per completare le immagini straordinarie.

Con una garanzia base di 2 anni, che può essere estesa a 5 anni, LG MAGNIT garantisce che i clienti possano godersi il proprio investimento in tutta tranquillità.

In conclusione, il display LG MAGNIT 4K Ultra HD offre un'esperienza visiva senza rivali per i proprietari di case di lusso. Con le sue dimensioni estese, la tecnologia avanzata, il processo di installazione senza interruzioni e le funzionalità straordinarie, questo display stabilisce un nuovo standard per l'intrattenimento domestico.

