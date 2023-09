Samsung Galaxy S24 Ultra: le ultime perdite rivelano le specifiche chiave

L'imminente Samsung Galaxy S24 Ultra sta generando molto entusiasmo e il leaker Yogesh Brar ha aggiunto alla speculazione condividendo un elenco di specifiche chiave. Sebbene alcune delle fughe di notizie confermino i rapporti precedenti, ci sono anche alcune sorprese.

Una caratteristica degna di nota è l'uso di un telaio in titanio, che prende ispirazione dalle scelte di design di Apple. Tuttavia, non si prevede che il cambiamento del materiale abbia un impatto significativo sul peso. In effetti, si dice che il Galaxy S24 Ultra sia 1 g più leggero del suo predecessore, pesando 233 g. Questo è in contrasto con i modelli iPhone Pro, che saranno più leggeri grazie al passaggio dall’acciaio inossidabile al titanio.

In termini di processori, nonostante ci siano state segnalazioni di un ritorno di Exynos, sembra che il Galaxy S24 Ultra utilizzerà esclusivamente il chipset Snapdragon 8 Gen 3. Si ipotizza che questa sarà la versione “per Galaxy” del processore, con capacità potenziate.

Si dice che il display dell'S24 Ultra sia un pannello AMOLED LTPO da 6.8″ con risoluzione QHD+. Si vocifera di un passaggio ad un design piatto e si prevede che il display sarà eccezionalmente luminoso, con una luminosità di picco di 2,200 nit.

Il sistema di fotocamere dell'S24 Ultra riceverà aggiornamenti significativi. Si dice che sia dotato di un nuovo sensore da 200 MP, noto come HP25X. Sebbene la dimensione del sensore rimanga la stessa a 1/1.3″, sono attesi miglioramenti nella messa a fuoco automatica e nella tecnologia di pixel binning. Inoltre, il teleobiettivo 3x sarà dotato di un nuovo sensore da 50 MP, che offrirà funzionalità migliorate. Tuttavia, la fotocamera ultra-wide da 12 MP e quella selfie da 12 MP potrebbero non ricevere aggiornamenti. Il modulo periscopio manterrà il suo sensore da 10 MP.

Contrariamente alle voci precedenti, si ipotizza ora che l’S24 Ultra mantenga una batteria da 5,000 mAh con ricarica cablata da 45 W, anziché la ricarica prevista da 65 W.

Sebbene queste fughe di notizie offrano spunti interessanti sul Samsung Galaxy S24 Ultra, è importante notare che mancano ancora diversi mesi al rilascio della serie S24 e che voci più affidabili sono attese più vicino alla data di lancio.

Fonte:

– Yogesh Brar – Leakster

– Via – fonte originale