Oltre 50 innovazioni che daranno forma al futuro del settore della vendita al dettaglio

Secondo Technology Foresights di GlobalData, il futuro del settore della vendita al dettaglio sarà modellato da oltre 50 aree di innovazione. Queste innovazioni seguono una curva a forma di S, partendo dall’emergenza precoce, accelerando l’adozione, prima di stabilizzarsi e raggiungere la maturità. È essenziale identificare dove si trovano le innovazioni su questa curva per comprendere il loro attuale livello di adozione e la loro traiettoria futura.

Nella fase di innovazione emergente, tecnologie dirompenti come la produzione digitale on-demand, l’ottimizzazione dei planogrammi e lo shopping assistito dalla realtà aumentata stanno guadagnando terreno. Queste tecnologie sono nelle prime fasi di applicazione e dovrebbero essere attentamente monitorate. D’altro canto, aree di innovazione in accelerazione come la personalizzazione basata sulla posizione, i lookbook personalizzati e il check-out automatico stanno registrando un’adozione costante. Infine, aree di innovazione in fase di maturazione, come l’assistenza agli acquisti in negozio e la personalizzazione della segnaletica digitale, sono ormai ben consolidate nel settore.

Un’area chiave di innovazione nel commercio al dettaglio è la produzione digitale on-demand. Questa pratica utilizza tecnologie come la progettazione assistita da computer e la stampa 3D per creare prodotti su misura per le esigenze individuali dei clienti. La produzione digitale su richiesta ottimizza i flussi di lavoro ed elimina la necessità di strumenti o stampi convenzionali. L'analisi di GlobalData rivela che sono oltre 30 le aziende coinvolte nello sviluppo e nell'applicazione della produzione digitale on-demand, tra cui fornitori di tecnologia, società di vendita al dettaglio affermate e start-up.

Tra i principali depositari di brevetti nel settore della produzione digitale on-demand figurano Levi Strauss, Carl Zeiss Stiftung, Best Apps ed eBay. Queste aziende sono pioniere nell’utilizzo della tecnologia per migliorare l’esperienza dei clienti. Ad esempio, Levi Strauss ha creato un punto vendita temporaneo a Miami che presentava attributi futuristici e consentiva agli acquirenti di personalizzare il proprio paio di jeans, con il design completato in soli 90 minuti.

La produzione digitale on-demand offre flessibilità ai rivenditori, aiutandoli a ridurre i costi e migliorare l’efficienza operativa. Utilizzando le tecnologie più recenti per realizzare prodotti personalizzati, i rivenditori possono offrire una soddisfazione superiore e coinvolgere i clienti a un livello più profondo. Aziende come Global Technology Services, Meta Platforms e Accenture sono leader in termini di diversità delle applicazioni, mentre Carl Zeiss Stiftung, Coupang e Levi Strauss hanno la portata geografica più elevata.

Per acquisire una comprensione più approfondita dei temi chiave e delle tecnologie che rivoluzionano il settore della vendita al dettaglio, accedi all'ultimo rapporto di ricerca tematica di GlobalData sulla vendita al dettaglio. Patent Analytics di GlobalData è la principale fonte di intelligence del settore e fornisce dati, ricerche e analisi su domande di brevetto e concessioni provenienti da tutto il mondo.

Fonte:

– Previsioni tecnologiche di GlobalData

– Analisi dei brevetti di GlobalData