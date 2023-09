La-Z-Boy si concentra sulla centralità del cliente per rimanere competitivo

La-Z-Boy, l'iconico marchio di mobili, ha assunto Jorge Calvachi come direttore degli insight per istituire per la prima volta nei suoi quasi 100 anni di storia una funzione di insight sui consumatori. Calvachi ritiene che il nuovo vantaggio competitivo in qualsiasi settore, compreso quello del mobile, sia la centralità del consumatore.

Una delle sfide che La-Z-Boy deve affrontare è che ha più punti di contatto con i consumatori attraverso vari canali e l'esperienza del cliente è tipicamente ibrida. Calvachi ha scoperto che i consumatori impiegano più tempo per effettuare un acquisto di mobili, poiché la navigazione online seguita da test di comfort in negozio rappresentano una parte significativa del viaggio. Tuttavia, le esperienze tra digitale e in negozio non sono state coerenti.

Per affrontare questa sfida, Calvachi sta creando un hub di customer experience con l'aiuto di InMoment, una società di customer experience. Aggregheranno i dati provenienti dai canali digitali come punto di partenza e incorporeranno gradualmente i dati provenienti da altri punti di contatto. L’obiettivo è avere una visione olistica del percorso del cliente per prendere decisioni organizzative migliori.

Sebbene l’implementazione tecnica possa non essere difficile, la vera sfida è promuovere l’adozione della soluzione all’interno di un’organizzazione di lunga data. Calvachi e InMoment si concentrano sull'acquisizione del consenso delle parti interessate per garantire un'implementazione di successo.

La misura definitiva del successo di La-Z-Boy è fornire un'esperienza totale al cliente, piuttosto che concentrarsi solo sulle conversioni e sulla crescita dei ricavi.

Fonte:

– MarTech oggi