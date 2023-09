KTM testa il telaio in fibra di carbonio in MotoGP

KTM ha recentemente testato un telaio in fibra di carbonio in MotoGP, una mossa che potrebbe potenzialmente scuotere la concorrenza e stabilire una nuova tendenza nel campionato. Sebbene i telai in fibra di carbonio non siano un concetto nuovo in MotoGP, un telaio completo realizzato con questo materiale non è stato utilizzato da quando Ducati lo ha fatto con le sue moto del 2009, 2010 e 2011.

KTM è nota per l'utilizzo del telaio a traliccio in acciaio, un design che fa parte del DNA del marchio austriaco. Nonostante i suggerimenti secondo cui KTM dovrebbe passare a un telaio in alluminio come altri produttori, il team è rimasto fermo e ha continuato con il suo telaio a traliccio in acciaio. Questa determinazione ha dato i suoi frutti, poiché KTM ha vinto la sua prima gara MotoGP nel 2020.

Tuttavia, KTM sta ora esplorando l'uso di un telaio in fibra di carbonio. Nei test recenti, il 31 volte vincitore della gara MotoGP Dani Pedrosa ha completato entrambe le sessioni di prove libere su un telaio in fibra di carbonio e si è classificato terzo assoluto. Pedrosa ha elogiato il nuovo telaio, dicendo che il feeling è diverso e che stanno ancora testando e raccogliendo informazioni.

L'obiettivo del telaio in fibra di carbonio, come di qualsiasi altro telaio, è migliorare la sterzata e l'aderenza. Questa è stata un'area di debolezza per i piloti KTM negli ultimi anni e il team spera che il nuovo telaio fornisca i miglioramenti necessari. È difficile quantificare l'esatto miglioramento prestazionale del telaio in fibra di carbonio in questa fase, ma il fatto che Pedrosa abbia concluso a soli 0.155 secondi dal leader nelle prove è promettente.

Lo sviluppo della tecnologia del telaio in MotoGP sta diventando sempre più importante, soprattutto se l'aerodinamica e altri dispositivi saranno limitati nelle normative future. Il prossimo passo di KTM con il telaio in fibra di carbonio sarà deciso dopo un test a Jerez, dove Jack Miller e Brad Binder avranno l'opportunità di provarlo.

Questa mossa di KTM rappresenta la volontà dei produttori europei di innovare ed esplorare nuove tecnologie, mentre alcuni rivali giapponesi come Honda e Yamaha faticano ad adattarsi. Non sarebbe sorprendente vedere i telai in fibra di carbonio nei garage di ogni produttore durante la prossima stagione della MotoGP.

