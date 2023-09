KPMG fonda il gruppo AI e innovazione digitale e nomina Steve Chase vicepresidente

KPMG LLP, la società statunitense di revisione contabile, fiscale e consulenza, ha annunciato la creazione di un gruppo dedicato all'intelligenza artificiale e all'innovazione digitale, che sarà guidato da Steve Chase, il nuovo vicepresidente. Questa mossa sottolinea l'impegno di KPMG ad abbracciare le tecnologie emergenti e a promuovere l'innovazione all'interno dell'azienda.

La creazione del gruppo AI e innovazione digitale avviene in un momento in cui l’intelligenza artificiale (AI) è destinata a rivoluzionare vari settori, compresi i servizi professionali. Tuttavia, KPMG riconosce che l’implementazione responsabile dell’IA può anche presentare significative opportunità di crescita.

“L’intelligenza artificiale sarà dirompente per KPMG e i servizi professionali, per i clienti di tutti i settori e per la società in generale; tuttavia, l’intelligenza artificiale responsabile offre anche enormi opportunità”, ha affermato Paul Knopp, presidente e amministratore delegato di KPMG.

Steve Chase, nel suo nuovo ruolo, guiderà gli sforzi per investire e incubare nuovi servizi e soluzioni per i clienti, integrare le tecnologie emergenti nei servizi esistenti, trasformare le operazioni interne e garantire che KPMG mantenga una governance leader e un uso responsabile dell'intelligenza artificiale.

Chase supervisionerà inoltre il Centro di eccellenza AI di KPMG, che comprenderà i servizi clienti AI di KPMG, AI Innovation Lab e i principi e le politiche di utilizzo responsabile.

"Oggi è un momento di svolta per KPMG e sono onorato di assumere questo nuovo ruolo", ha affermato Chase. “Abbiamo un team di livello mondiale che accelererà l’innovazione in KPMG, concentrandosi urgentemente e a livello aziendale su come trasformeremo KPMG attraverso l’adozione sistemica dell’intelligenza artificiale, dei dati e delle tecnologie emergenti”.

Questo annuncio segue molte altre mosse significative di KPMG per abbracciare l’intelligenza artificiale. Questi includono l’implementazione di funzionalità di intelligenza artificiale generativa a tutti i dipendenti, consentendo loro di lavorare più velocemente e in modo più strategico, e l’ampliamento delle alleanze con Google e Microsoft.

Steve Chase ha precedentemente guidato la pratica di consulenza di KPMG negli ultimi dieci anni e, con il suo passaggio al gruppo AI e innovazione digitale, Atif Zaim diventerà il prossimo leader della consulenza per KPMG Advisory.

KPMG LLP è la società statunitense dell'organizzazione globale KPMG, che opera in 143 paesi e territori in tutto il mondo. KPMG è ampiamente riconosciuta per il suo impegno a favore del servizio alla comunità, dell’inclusione e della diversità e per lo sradicamento dell’analfabetismo infantile.

Fonte:

– KPMG S.r.l