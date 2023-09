Il Kerala mira all’alfabetizzazione digitale totale

By

Il Kerala, il primo stato dell’India a raggiungere l’alfabetizzazione totale, è ora concentrato sul raggiungimento dell’alfabetizzazione digitale totale, afferma il ministro generale dell’Istruzione V. Sivankutty. Intervenendo alla celebrazione a livello statale della Giornata internazionale dell'alfabetizzazione, Sivankutty ha sottolineato l'importanza dell'alfabetizzazione digitale negli odierni progressi tecnologici. Ha affermato che il settore dell’istruzione ha sostenuto con successo i progressi ottenuti nella copertura dell’alfabetizzazione, ma l’alfabetizzazione digitale è diventata essenziale affinché gli individui possano prosperare nel mondo moderno.

Lo Stato ha intrapreso diversi progetti attraverso la State Literacy Mission Authority per migliorare l’alfabetizzazione digitale. La fase iniziale del progetto di alfabetizzazione digitale totale mira a migliorare gli standard di alfabetizzazione degli studenti delle caste e delle tribù programmate in otto distretti. Affrontando la disparità educativa e socioculturale delle donne in queste comunità emarginate, il progetto spera di dare potere agli individui e colmare il divario digitale.

Il direttore del Consiglio di Stato per la ricerca educativa e la formazione (SCERT), Jayaprakash RK, ha presieduto la funzione, indicando l'impegno del governo nella promozione dell'alfabetizzazione digitale. Tra gli altri relatori principali dell'evento figuravano il direttore del progetto Samagra Shiksha Kerala State, Supriya AR, il direttore del Kerala dell'Istituto statale di tecnologia educativa (SIET) B. Aburaj, il vicepresidente del Kerala del Consiglio statale per l'educazione aperta e permanente (SCOLE) P. Pramod, e il Direttore dell'Autorità per la Missione di Alfabetizzazione AG Oleena.

Concentrandosi sull’alfabetizzazione digitale, il Kerala sta facendo un ulteriore passo avanti verso la creazione di una società inclusiva ed emancipata. Attraverso queste iniziative, lo Stato mira a dotare i propri cittadini delle competenze necessarie per sfruttare le opportunità offerte dall’era digitale, promuovendo ulteriormente l’istruzione e lo sviluppo socioeconomico.

Fonte:

– Ministero dell’Istruzione, Kerala

– Autorità statale per la missione di alfabetizzazione