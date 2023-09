Il Kenya aprirà un centro di eccellenza per la formazione in competenze digitali nel settore pubblico

Il Kenya sta progettando di istituire un centro di eccellenza volto a formare i lavoratori del settore pubblico nelle competenze digitali. L’iniziativa, sostenuta da Microsoft e dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, mira a dotare i dipendenti pubblici delle competenze necessarie per migliorare gli sforzi di digitalizzazione nel Paese. Le aree di interesse includono la connettività a banda larga, l’infrastruttura cloud, l’adozione di tecnologie intelligenti, le strategie governative per gli uffici senza carta e le piattaforme online per i servizi comuni. Il centro è in linea con uno degli obiettivi del Piano generale digitale del Kenya, che mira a sfruttare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) per migliorare l'erogazione dei servizi governativi.

Tuttavia, una notevole omissione dall’agenda della formazione riguarda la sicurezza informatica. Il Ministero keniano delle ICT non ha ancora commentato se la sicurezza informatica sarà inclusa nel programma. Gli esperti sostengono che la sicurezza informatica è una componente fondamentale per il successo digitale nella regione. Confidence Staveley, fondatrice della Cybersafe Foundation, un'organizzazione no-profit che promuove un uso più sicuro di Internet in Africa, ritiene che la formazione digitale offerta dal centro potrebbe fungere da base per sviluppare talenti nel campo della sicurezza informatica in futuro.

Staveley sottolinea l’importanza di migliorare le competenze dei lavoratori pubblici considerando i bassi tassi di alfabetizzazione digitale tra questo gruppo demografico in alcuni paesi africani. Mentre i governi passano ai sistemi digitali, è fondamentale garantire che i lavoratori pubblici siano dotati delle competenze necessarie per sfruttare la tecnologia in modo responsabile e sicuro. Pertanto, l’iniziativa di formare il personale del settore pubblico alle competenze digitali è encomiabile.

Questo sforzo in Kenya fa parte di una tendenza più ampia, come dimostrato dall’apertura di un centro di eccellenza ICT presso la United States International University-Africa all’inizio di quest’anno. Inoltre, il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite e Microsoft hanno firmato un memorandum d’intesa per esplorare partenariati e definire percorsi in Nigeria. Questi sviluppi evidenziano il crescente riconoscimento dell’importanza della formazione in materia di competenze digitali nel conferire potere agli individui e nel guidare la trasformazione digitale in vari settori.

