Il truffatore condannato a pagare $ 500,000 per danni basati sul copyright e bandito da Bungie Games

Riepilogo: Un giudice ha ordinato a un imbroglione seriale del gioco Destiny 2 di pagare $ 500,000 di danni basati sul copyright e di essere bandito permanentemente dall'acquisto, dal gioco o dallo streaming di giochi Bungie. La sentenza di consenso, concordata da entrambe le parti, ha stabilito che l'uso di cheat software da parte dell'imputato nel gioco violava la legge federale sul copyright. Il giudice ha inoltre imposto ulteriori danni per la creazione da parte dell'imputato di nuovi account per eludere i divieti e per ogni accesso non autorizzato, per un totale di almeno 2,000 dollari per accesso. Oltre alle sanzioni pecuniarie, all'imputato è vietato possedere software cheat associati al gioco, acquistare o vendere account ed emblemi di Bungie e utilizzare URL e siti Web associati. L'ordinanza del giudice impone inoltre all'imputato di chiudere qualsiasi account di social network, condivisione di video o di messaggistica digitale dedicato alla promozione o alla discussione delle sue attività di truffa.

In una sentenza significativa che potrebbe avere ripercussioni per gli imbroglioni, un giudice si è pronunciato a favore di Bungie, lo sviluppatore del gioco Destiny 2, in una causa contro un imbroglione seriale. L'imputato, Luca Leone, era riuscito a sfuggire a numerosi ban di account e aveva persino minacciato i dipendenti di Bungie. Il giudice, Richard Jones, ha ritenuto che l'uso di cheat software da parte di Leone costituisse una violazione del copyright di Destiny 2.

La decisione del giudice era incentrata sulla "sovrapposizione grafica" del software cheat e sull'uso del "codice iniettato[ndr]", che si riteneva creasse un'opera derivata non autorizzata che violava la legge federale sul copyright. La sentenza ammontava a 500,000 dollari di danni, di cui 150,000 assegnati per ciascuna delle due opere violate.

I tentativi di Leone di eludere i divieti e di impegnarsi in giochi non autorizzati hanno ulteriormente contribuito ai danni imposti. Creando nuovi account e tentando di recedere dal contratto di licenza del gioco come minore, Leone ha violato il copyright di Bungie ad ogni accesso successivo. L'ordinanza del giudice prevedeva un risarcimento danni aggiuntivo di 2,000 dollari per ciascuno degli “almeno 100” accessi di questo tipo.

La sentenza non solo impone sanzioni finanziarie significative, ma include anche il divieto permanente per Leone di accedere a qualsiasi gioco Bungie. Questo divieto si estende all'acquisto, al download, al gioco, allo streaming e all'interazione con i giochi Bungie. A Leone è inoltre vietato possedere o promuovere software cheat associati al gioco, nonché acquistare o vendere account ed emblemi di Bungie. Inoltre, Leone deve cessare l'uso di URL e siti Web relativi alle sue attività commerciali illecite.

Per garantire il rispetto della sentenza, Leone è tenuto a disabilitare, rimuovere o chiudere qualsiasi account di social network, condivisione video o messaggistica digitale sotto il suo controllo dedicato alla promozione o alla discussione delle sue attività di truffa.

Questa sentenza funge da avvertimento per gli imbroglioni nella comunità dei giocatori e sottolinea le conseguenze legali che possono derivare dalla violazione del copyright e dall'uso improprio di software cheat.

Definizioni:

– Cheat software: programmi o script utilizzati per ottenere un vantaggio sleale in un videogioco, spesso violando i termini di servizio del gioco.

– Violazione del copyright: l'uso non autorizzato di materiale protetto da copyright, come il software di gioco, senza il permesso del proprietario del copyright.

Fonte:

– Articolo originale scritto da Kyle Orland per Ars Technica