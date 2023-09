L'iPhone 15 potrebbe dover affrontare sfide con il governo cinese e la mancanza di aggiornamenti materiali, afferma JP Morgan

La società di investimento JP Morgan ha rivisto la sua opinione sulla prossima gamma iPhone 15 di Apple, affermando che non ci sono miglioramenti significativi per attirare gli acquirenti. L'azienda inizialmente aveva alzato il prezzo target di Apple a 235 dollari in agosto, ma ora ha abbandonato la sua opinione rialzista e ha ridotto il prezzo target a 230 dollari. JP Morgan ritiene che il ciclo dei volumi per iPhone 15 sarà guidato principalmente da sostituzioni e aggiornamenti della base utenti esistente, piuttosto che da eventuali aggiornamenti materiali.

Secondo JP Morgan, il consumatore medio probabilmente noterà solo un cambiamento nel case aggiornato, con l’iPhone 15 che dovrebbe avere un case in titanio per i modelli Pro invece che in acciaio inossidabile. L’azienda suggerisce che Apple potrebbe implementare un aumento dei prezzi su tutti i livelli per mantenere un mix di prodotti più ricco. JP Morgan ritiene che l'aumento dei prezzi su tutti gli iPhone, piuttosto che solo sui modelli Pro, eviterà un crescente divario nei prezzi e incoraggerà i consumatori a scegliere dispositivi di fascia alta.

JP Morgan riconosce inoltre che il recente divieto degli iPhone tra i dipendenti del governo cinese e il lancio del Mate 60 Pro di Huawei potrebbero rappresentare una sfida per la quota di mercato di Apple in Cina. Tuttavia, l’azienda non prevede che queste restrizioni avranno un impatto significativo sulle prospettive di volume, poiché le restrizioni precedenti non hanno modificato il comportamento di acquisto dei consumatori. Tuttavia, JP Morgan suggerisce che le restrizioni renderanno più difficile per Apple continuare a guadagnare quote di mercato in Cina.

JP Morgan attribuisce la sua decisione di abbassare il target di prezzo alle aspettative di bassi volumi di iPhone e ai molteplici ostacoli. L’azienda rileva che c’è meno entusiasmo tra gli investitori prima del lancio dell’iPhone 15 rispetto agli anni precedenti a causa dei vincoli di spesa dei consumatori e di un panorama più competitivo. Mentre la maggior parte degli analisti prevede aumenti di prezzo solo per i modelli Pro, JP Morgan prevede che i prezzi aumenteranno su tutti gli iPhone.

Fonte:

JP Morgan

AppleInsider