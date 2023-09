YouTuber giapponese arrestato per violazione del copyright e pubblicazione di spoiler

Un tribunale giapponese ha recentemente imposto una severa punizione a uno YouTuber per aver violato le leggi sul copyright e aver condiviso spoiler. Questo creatore di contenuti online è potenzialmente uno dei primi individui al mondo ad affrontare conseguenze legali per la pubblicazione di clip di gioco.

Nella maggior parte dei casi, la legge sul copyright viene generalmente applicata in modo più indulgente dalle piattaforme nei confronti dei creatori di contenuti che utilizzano materiale concesso in licenza. Occasionalmente, individui come Adin Ross e Colleen Ballinger vengono addirittura accusati di sfruttare la legge sul copyright per proteggere la propria immagine pubblica. Tuttavia, arresti e condanne al carcere sono eventi molto insoliti, motivo per cui il caso che coinvolge uno YouTuber giapponese multato di 1 milione di yen e condannato a due anni di carcere per violazione del copyright ha raccolto notevole attenzione.

Shinobu Yoshida, lo YouTuber in questione, è stato giudicato colpevole di aver caricato un video let's play del gioco Steins;Gate: My Darling's Embrace. Questa è la prima volta che qualcuno viene condannato per violazione del copyright per aver condiviso filmati di gioco. L'accusa di Yoshida è stata guidata dalla Content Overseas Distribution Agency (CODA), un'organizzazione focalizzata principalmente sulla protezione del copyright.

L'arresto di Yoshida è avvenuto il 24 maggio di quest'anno in seguito al caricamento di filmati di gioco, incluso il finale del gioco. Nei documenti del tribunale, lo stesso Yoshida ha ammesso di aver consapevolmente infranto la legge. Di conseguenza, è stato multato per l'equivalente di 6,785 dollari (USD) e condannato a una pena detentiva di due anni, che sarà sospesa per cinque anni.

Questa sanzione è significativamente più severa rispetto alle consuete misure di demonetizzazione o rimozione di video impiegate dalle piattaforme di contenuti. Questa risposta severa da parte del CODA rivela la loro ferma posizione sulla protezione del copyright. Secondo un comunicato stampa tradotto, un rappresentante del CODA ha dichiarato: "Sebbene sapesse di violare il diritto d'autore, ha continuato a pubblicare post a scopo di lucro".

Yoshida è stato anche giudicato colpevole di aver condiviso clip inedite del popolare anime Spy X Family e di averle monetizzate. Questo caso fa parte di un più ampio giro di vite sui “contenuti veloci”, un genere popolare in Giappone. Il comunicato stampa del CODA suggerisce che pratiche simili potrebbero essere prevalenti altrove e che estrarre e pubblicare solo le scene finali di un gioco o condensare l'intera storia in un breve video è considerato problematico.

Fonte:

– Dexerto: https://www.dexerto.com/general/japanese-youtuber-jailed-for-two-years-over-copyright-breach-1771901/

– Kars (@KaroshiMyriad) su Twitter: https://twitter.com/KaroshiMyriad/status/1435433085451212802