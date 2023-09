La FSA giapponese propone modifiche fiscali per le società di asset digitali

La Financial Services Agency (FSA), l'ente regolatore finanziario del Giappone, ha proposto diverse modifiche al codice fiscale al fine di creare un ambiente più favorevole per l'adozione della tecnologia blockchain. Una delle proposte chiave è la rimozione dell’imposta sulle “utili non realizzate” di fine anno sugli asset digitali per le imprese nazionali.

Attualmente, le persone giuridiche in Giappone sono tenute a pagare le tasse sull’aumento di valore dei loro asset digitali, anche se tali asset non sono stati convertiti in valuta fiat. Ciò è in contrasto con molte altre giurisdizioni, dove le aziende sono tassate solo quando vendono o scambiano risorse digitali con denaro fiat.

La proposta della FSA mira ad esentare le imprese nazionali dall'onere di questa tassa annuale sulle plusvalenze non realizzate. In tal modo, l’agenzia spera di incentivare più aziende a investire nei settori delle risorse digitali e della blockchain.

Questa mossa arriva come risposta alle richieste di riforma fiscale da parte dei sostenitori delle risorse digitali in Giappone. La Japan Blockchain Association (JBA), un gruppo di lobbying non governativo, ha sostenuto modifiche per alleggerire il carico fiscale sul settore degli asset digitali nazionali. Hanno proposto tre modifiche chiave, una delle quali è in linea con la proposta della FSA di eliminare l'imposta sulle plusvalenze non realizzate di fine anno sulle società che detengono risorse digitali.

Questa proposta della FSA otterrà probabilmente il sostegno del Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria e del Primo Ministro giapponese Fumio Kishida, che ha espresso l'impegno del suo governo a sostenere i settori Web3 e blockchain.

Questo passo verso riforme fiscali per le società di asset digitali in Giappone riflette il riconoscimento da parte del governo dell’importanza della tecnologia blockchain e il suo desiderio di creare un ambiente più favorevole per la sua adozione.

Fonte:

– Agenzia per i servizi finanziari (FSA)

– Associazione giapponese Blockchain (JBA)

– Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria