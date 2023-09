Uomo giapponese condannato per aver monetizzato video di gioco su YouTube

Un uomo giapponese è stato condannato a due anni di carcere e a una multa di 1 milione di yen per aver violato le leggi sul copyright monetizzando video di gameplay su YouTube. Si tratta della prima condanna di questo genere in Giappone.

Shinobu Yoshida, un uomo di 53 anni, è stato giudicato colpevole di aver caricato video di gameplay della visual novel Steins;Gate: My Darling's Embrace e di aver riassunto episodi degli spettacoli anime Steins;Gate e Spy x Family senza ottenere il permesso degli editori. Le sue azioni hanno violato una legge giapponese che vieta di trarre profitto da materiale protetto da copyright.

Il gruppo commerciale antipirateria giapponese Content Overseas Distribution Association (CODA) ha descritto il caso di Yoshida come "dannoso" a causa del suo caricamento di video contenenti contenuti e spoiler senza il permesso dei titolari dei diritti. Il CODA ha inoltre sottolineato di aver guadagnato ingiustamente entrate pubblicitarie attraverso la violazione del diritto d'autore.

Yoshida ha ammesso di sapere che le sue azioni erano illegali, ma ha dichiarato che voleva che qualcuno vedesse ciò che aveva creato come parte del suo hobby. Tuttavia, l’accusa ha sostenuto che le sue azioni erano dannose per gli sforzi di produzione di contenuti. Hanno sottolineato che i consumatori sarebbero meno propensi a spendere soldi per il gioco o per gli episodi dell'anime dopo averli viziati.

Questo caso attira l'attenzione sul crescente problema della violazione del copyright su piattaforme come YouTube, dove gli individui monetizzano i contenuti senza la dovuta autorizzazione. Serve a ricordare l'importanza di rispettare i diritti di proprietà intellettuale e di ottenere l'autorizzazione dai titolari dei diritti prima di condividere online materiale protetto da copyright.

In conclusione, la condanna e la sentenza di Shinobu Yoshida evidenziano le conseguenze legali che possono derivare dalla violazione delle leggi sul copyright. Questo caso potrebbe costituire un precedente per futuri casi di violazione del copyright in Giappone, fungendo da deterrente per altri che potrebbero prendere in considerazione la monetizzazione di contenuti protetti da copyright senza autorizzazione.

