Grafici software giapponesi: Pikmin 4 conquista nuovamente il primo posto

Sono state rilasciate le ultime classifiche fisiche giapponesi di Famitsu, che rivelano i giochi più venduti nel paese. Ancora una volta Pikmin 4 ha conquistato il primo posto con 34,240 copie vendute. Questo titolo per Nintendo Switch continua a dominare la classifica, spingendo il vincitore della scorsa settimana, Armored Core VI: Fires of Rubicon, al secondo e quarto posto rispettivamente su PlayStation 5 e 4.

Altri titoli degni di nota nella top ten includono Tears of the Kingdom al quinto posto e Mario Party Superstars al nono posto. Vale la pena ricordare che i preferiti di sempre come Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft e Pokémon Scarlet e Violet continuano a vendere bene.

In termini di hardware, il modello Switch OLED rimane il sistema più venduto, spostando altre 63,305 unità nell'ultima settimana. La PlayStation 5 segue da vicino al secondo posto con 48,588 unità vendute. Lo Switch Lite occupa il terzo posto all'interno della famiglia Switch, mentre il modello OG Switch arriva al quarto.

Anche Xbox Series S, PlayStation 5 Digital Edition e Xbox Series X compaiono nella classifica, anche se con numeri di vendita inferiori. Infine, il Nuovo 2DS LL riesce a vendere 37 unità questa settimana.

Nel complesso, le classifiche di questa settimana illustrano la continua popolarità dei titoli per Nintendo Switch in Giappone, con Pikmin 4 che si conferma ancora una volta al vertice.