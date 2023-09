Gli investitori rimangono scettici sull'imminente lancio dell'iPhone da parte di Apple

Secondo l'analista Samik Chatterjee di JPMorgan, Apple deve affrontare una sfida poiché gli investitori mantengono una visione pessimistica sull'imminente lancio dell'iPhone da parte dell'azienda. Chatterjee ha ribadito il suo rating di sovrappeso sulle azioni Apple, ma ha adeguato il suo obiettivo di prezzo a 230 dollari, con una riduzione di 5 dollari. Nonostante il calo, la nuova previsione suggerisce ancora un potenziale aumento del 30% rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente.

Chatterjee ha spiegato in una nota che la performance del titolo per il resto dell'anno dipende dal superamento delle attuali basse aspettative degli investitori riguardo al lancio di iPhone 15. Le azioni di Apple hanno già registrato un calo di quasi l'8.5% in questo trimestre, con una parte significativa delle perdite verificatesi questa settimana a causa di rapporti che suggeriscono che al personale governativo cinese potrebbe essere vietato l'uso degli iPhone.

Anche se l’imminente lancio dell’iPhone supera le basse aspettative degli investitori, Chatterjee ritiene che il potenziale di crescita del titolo per il resto del 2023 sarà limitato. Ciò è attribuito alla forte performance di Apple all’inizio dell’anno e a un multiplo degli utili superiore di circa il 61% rispetto alla seconda metà del 2019.

Chatterjee ha tracciato un parallelo con uno scenario precedente in cui le azioni Apple hanno sovraperformato soddisfacendo o superando le basse aspettative degli investitori per l'iPhone 11. Ha affermato che, poiché l'iPhone 15 non presenta aggiornamenti significativi, la domanda dei consumatori sarà guidata principalmente dal desiderio di sostituire o aggiornare i modelli esistenti. Chatterjee ha suggerito che un aumento di prezzo su tutti i modelli di iPhone, piuttosto che mirare esclusivamente ai modelli Pro, potrebbe incentivare i consumatori a optare per dispositivi di fascia alta.

Nonostante queste sfide a breve termine, Chatterjee ha mantenuto una prospettiva positiva sui ricavi dell'iPhone e dei servizi di Apple. Ha identificato vari catalizzatori che potrebbero contribuire alla crescita dei ricavi e al potenziale complessivo, come la trasformazione dell'azienda in servizi, la crescita della base installata, la leadership tecnologica e l'impiego flessibile del capitale.

In conclusione, sebbene il titolo Apple abbia dovuto affrontare recenti battute d'arresto, Chatterjee ritiene che esistano aree di crescita e potenziale finanziario non sfruttate che sono attualmente sottovalutate dagli investitori. Con l'aspettativa di una crescita degli utili a due cifre e una potenziale rivalutazione delle azioni, Chatterjee rimane ottimista riguardo alle prospettive future di Apple.

