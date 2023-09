Qualcomm fornirà i modem Snapdragon 5G per i futuri lanci degli smartphone Apple

Il fornitore di chip mobili Qualcomm ha raggiunto un accordo con il colosso tecnologico Apple per la fornitura di sistemi modem RF Snapdragon 5G per i lanci di smartphone tra il 2024 e il 2026. Questa partnership arriva in un momento in cui Apple sta affrontando sfide in Cina e mira a rafforzare la sua catena di fornitura in altre regioni. . Sebbene il valore dell’accordo non sia stato reso noto da Qualcomm, gli esperti ipotizzano che valga miliardi di dollari.

Questo nuovo accordo si basa su un precedente accordo firmato tra Qualcomm e Apple nel 2019, che ha risolto una battaglia legale tra le due società. Secondo Reuters, l’accordo di fornitura derivante da tale accordo si concluderà quest’anno. Ciò significa che i prossimi iPhone annunciati da Apple saranno gli ultimi ad essere rilasciati in base all'accordo precedente.

La collaborazione tra Qualcomm e Apple è significativa nel settore dei chip poiché Qualcomm è un fornitore leader di chip mobili, mentre Apple ha una presenza significativa nel mercato degli smartphone. Gli analisti di UBS stimano che Qualcomm abbia guadagnato circa 7.26 miliardi di dollari fornendo chip ad Apple nel 2022.

Assicurandosi la fornitura dei sistemi RF modem 5G Snapdragon da Qualcomm, Apple mira a incorporare la tecnologia 5G all’avanguardia nei suoi futuri modelli di smartphone. I sistemi RF modem 5G Snapdragon offrono funzionalità e prestazioni avanzate, consentendo ad Apple di offrire ai propri utenti connettività migliorata e velocità dati più elevate.

Nel complesso, questa partnership rafforza la posizione di Qualcomm come attore chiave nel settore dei chip mobili e garantisce l'accesso di Apple alla tecnologia avanzata dei chip per le prossime versioni degli smartphone.

Fonte:

– Reuters (URL: [articolo fonte])