Gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) hanno assistito ad uno spettacolo mozzafiato mentre assistevano al rientro infuocato della navicella spaziale cargo russa Progress MS-23 nell'atmosfera terrestre. Sebbene fosse una routine per le imbarcazioni da carico non riutilizzabili, l’evento ha fornito un posto in prima fila per quelli che possono essere descritti solo come rari “fuochi d’artificio atmosferici”.

La navicella spaziale Progress MS-23 è partita dalla ISS trasportando un carico di apparecchiature obsolete e rifiuti domestici. Appena quattro ore dopo lo sgancio, l'astronauta della NASA Jasmin Moghbeli è riuscito a localizzare la navicella spaziale in rientro e a catturarne splendide fotografie mentre bruciava nell'atmosfera terrestre. Lo spettacolo, durato solo pochi minuti, ha ricordato a Moghbeli uno spettacolo pirotecnico, soprattutto quando la navicella spaziale si è rotta.

Mentre la maggior parte della navicella spaziale e il suo contenuto furono inceneriti in alto sopra la Terra, alcuni detriti caddero nell'Oceano Pacifico. Questa pratica standard viene seguita per le navi mercantili non riutilizzabili in partenza dalla ISS, come la capsula Russian Progress e il veicolo Cygnus di Northrop Grumman. Questi veicoli vengono regolarmente smaltiti nell'atmosfera dopo aver completato le consegne di rifornimenti e fatto spazio per il nuovo carico.

Al contrario, la capsula Dragon di SpaceX, il terzo veicolo spaziale utilizzato per le corse cargo, è in grado di tornare a casa per atterraggi sicuri e riutilizzo futuro. Questa distinzione evidenzia i continui progressi nella tecnologia spaziale e lo sforzo per rendere l’esplorazione spaziale più sostenibile.

L'evento serve a ricordare le incredibili imprese raggiunte attraverso la cooperazione internazionale e il progresso perpetuo dell'esplorazione spaziale. Mentre gli astronauti continuano il loro importante lavoro sulla ISS, arriveranno sicuramente altri momenti maestosi.

