Missione Chandrayaan 4 per dimostrare la stampa 3D sulla Luna

Sono emersi nuovi dettagli sul futuro del programma lunare indiano Chandrayaan, facendo luce sui piani del paese per l'esplorazione spaziale. Durante una presentazione al Simposio nazionale 2023 dell’Indian Society of Geomatics e dell’Indian Society of Remote Sensing, il presidente dell’ISRO S Somanath ha rivelato la tabella di marcia per l’esplorazione spaziale indiana. Questa tabella di marcia include l’imminente missione Chandrayaan 4, che presenterà la tecnologia innovativa della produzione additiva, nota anche come stampa 3D, sulla superficie lunare.

Lo scopo della missione Chandrayaan 4 è quello di sviluppare le capacità di In-Situ Resource Utilization (ISRU), o Local Resource Utilization (LRU), come è noto rispettivamente in Cina e negli Stati Uniti. Utilizzando la tecnologia di stampa 3D e la regolite lunare di provenienza locale come “inchiostro”, i futuri esploratori lunari saranno in grado di produrre strumenti, pezzi di ricambio, mattoni e persino interi habitat sulla Luna. Questo progresso tecnologico renderà la presenza umana a lungo termine sulla Luna più sostenibile ed economicamente vantaggiosa.

Tuttavia, lavorare con la tecnologia di stampa 3D sulla Luna comporta sfide uniche. Le stampanti devono essere riprogettate per funzionare nell’ambiente a bassa gravità della Luna, far fronte a variazioni estreme di temperatura e resistere alla tenue atmosfera lunare bombardata da particelle ad alta energia provenienti dal Sole. Inoltre, la stessa regolite lunare rappresenta un pericolo, poiché le sue particelle fini e grossolane si infiltrano facilmente nelle fessure e nelle giunture, causando potenzialmente danni al personale e alle attrezzature.

L’India non è la sola a perseguire la tecnologia di stampa 3D sulla Luna. Sia la Cina che gli Stati Uniti hanno piani simili per utilizzare questa tecnologia nei loro progetti di basi lunari. Questi paesi, insieme a vari istituti di ricerca, stanno attualmente lavorando su modi per estrarre, elaborare e stampare in 3D la regolite lunare simulata. La Cina è pronta a dimostrare la stampa 3D con la sua missione Chang’e 8 nel 2028, mentre la missione indiana Chandrayaan 4 è prevista per lo stesso anno.

Il futuro dell’esplorazione lunare sarà senza dubbio modellato dai progressi nella tecnologia di stampa 3D. Mentre i paesi prevedono di creare stazioni spaziali e di far sbarcare esseri umani sulla Luna, la capacità di utilizzare le risorse locali sarà cruciale per la sostenibilità, l’efficienza e la presenza a lungo termine sul vicino celeste della Terra. Con ogni missione e ogni passo avanti tecnologico, l’umanità fa un passo avanti verso il raggiungimento di questi obiettivi monumentali.

Domande frequenti (FAQ)

D: Qual è lo scopo della missione Chandrayaan 4?

R: La missione Chandrayaan 4 mira a mostrare le capacità della stampa 3D sulla superficie lunare e sviluppare la tecnologia per l'utilizzo delle risorse in situ (ISRU).

D: In che modo la stampa 3D sulla Luna può avvantaggiare i futuri esploratori lunari?

R: La stampa 3D utilizzando la regolite lunare di provenienza locale può consentire ai futuri esploratori lunari di produrre strumenti, pezzi di ricambio, mattoni e persino habitat, riducendo la necessità di trasportare tutto dalla Terra e rendendo più sostenibile la presenza a lungo termine sulla Luna.

D: Quali sfide deve affrontare la stampa 3D sulla Luna?

R: La tecnologia di stampa 3D sulla Luna deve essere riprogettata per funzionare in un ambiente a bassa gravità, resistere a variazioni di temperatura estreme e lottare con la pericolosa regolite lunare che si infiltra facilmente in crepe e giunture.

D: Quali paesi stanno pianificando di utilizzare la stampa 3D sulla Luna?

R: La Cina e gli Stati Uniti hanno in programma di utilizzare la tecnologia di stampa 3D come parte dei loro progetti sulla base lunare, insieme a vari istituti di ricerca che collaborano allo sviluppo del processo dall’estrazione alla stampa 3D sulla superficie lunare.