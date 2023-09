La Banca Centrale israeliana valuta l'emissione di shekel digitale

La banca centrale israeliana, la Banca d'Israele, sta esplorando la possibilità di emettere uno shekel digitale per migliorare i sistemi di pagamento del paese. Anche se la decisione di lanciare uno shekel digitale non è stata ancora presa, la banca centrale resta impegnata a spingersi oltre la frontiera delle valute digitali.

La banca centrale ha iniziato a ricercare e prepararsi per la potenziale emissione di uno shekel digitale nel novembre 2021, come mezzo per creare un sistema di pagamento più efficiente. Israele aveva inizialmente considerato l’emissione di una valuta digitale della banca centrale (CBDC) alla fine del 2017, e la recente attenzione allo shekel digitale è in linea con le tendenze globali nelle economie avanzate.

Il governatore della Banca d'Israele Amir Yaron ha dichiarato che la decisione di emettere uno shekel digitale è ancora aperta, come nella maggior parte delle economie avanzate. Tuttavia, la banca centrale si impegna a rimanere in prima linea nell’esplorazione delle CBDC e a sostenere gli sforzi per modernizzare i sistemi di pagamento e il sistema finanziario nel suo insieme.

La banca centrale israeliana ha già collaborato con la sua controparte a Hong Kong e con la Banca dei regolamenti internazionali sul progetto Sela. Questo progetto ha dimostrato la fattibilità di una CBDC al dettaglio, che combina accessibilità, concorrenza e solida sicurezza informatica, preservando al contempo i vantaggi del contante fisico.

Uno shekel digitale potrebbe rafforzare la concorrenza nel sistema finanziario israeliano, che è attualmente dominato da poche grandi banche e istituzioni. Il vicegovernatore Andrew Abir ha sottolineato la necessità di condizioni di parità che consentano ai nuovi operatori di offrire prodotti finanziari. Il recente aumento dei tassi di interesse ha evidenziato i limiti delle banche esistenti nel trasferire gli aumenti dei tassi sui saldi dei clienti, portando all'insoddisfazione del pubblico.

La Banca d’Israele riconosce la rapida digitalizzazione dell’economia e vede i potenziali vantaggi di uno shekel digitale. Se implementata, la banca centrale mira a dare priorità alla privacy nelle transazioni digitali, garantendo almeno lo stesso livello di privacy dei metodi di pagamento digitali esistenti.

Anche se la decisione relativa allo shekel digitale deve ancora essere finalizzata, la Banca d'Israele sta esplorando attivamente le possibilità e rimanendo in prima linea nella ricerca e nello sviluppo delle CBDC.

