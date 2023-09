La Banca Centrale israeliana valuta l'emissione di shekel digitale per modernizzare i sistemi di pagamento

La banca centrale israeliana, la Banca d'Israele, sta portando avanti i piani per introdurre uno shekel digitale per migliorare i sistemi di pagamento del paese. Sebbene la banca debba ancora prendere una decisione definitiva sull’opportunità di lanciare uno shekel digitale, rimane impegnata a rimanere in prima linea nell’esplorazione della valuta digitale e a sostenere gli sforzi per far avanzare i sistemi di pagamento e il sistema finanziario nel suo insieme.

La Banca d'Israele conduce ricerche e preparativi per la possibile emissione di uno shekel digitale da novembre 2021. La necessità di un sistema di pagamento più efficiente ha guidato questa iniziativa, poiché la banca ha riconosciuto i potenziali vantaggi di una valuta digitale della banca centrale (CBDC) ) già nel 2017.

Il governatore della Banca d’Israele Amir Yaron ha sottolineato l’importanza di stare al passo con la digitalizzazione dell’economia e di colmare il divario con le altre economie avanzate. Ha inoltre sottolineato che se Israele dovesse introdurre uno shekel digitale, darebbe priorità al mantenimento di livelli di privacy paragonabili o potenzialmente superiori a quelli offerti dai metodi di pagamento digitali esistenti.

Il vicegovernatore Andrew Abir ha sottolineato il potenziale dello shekel digitale per introdurre maggiore concorrenza nel sistema finanziario israeliano, che è attualmente dominato da poche grandi banche e istituzioni. Fornendo condizioni di parità, una CBDC potrebbe consentire ai nuovi operatori del mercato di offrire prodotti e servizi finanziari.

Il progetto Sela della Banca d'Israele, condotto in collaborazione con l'Autorità monetaria di Hong Kong e la Banca dei regolamenti internazionali, ha dimostrato la fattibilità di una CBDC al dettaglio. Questo progetto si concentra sulla combinazione di misure di accessibilità, concorrenza e sicurezza informatica, pur mantenendo i vantaggi del contante fisico.

La considerazione da parte della banca centrale di uno shekel digitale arriva in risposta alla domanda pubblica per un sistema finanziario più equo. Il recente aumento dei tassi di interesse ha evidenziato la necessità di una maggiore concorrenza, poiché le banche commerciali non hanno trasferito completamente gli aumenti dei tassi sui saldi dei loro clienti, provocando una reazione pubblica.

In conclusione, sebbene la Banca d’Israele non abbia ancora preso una decisione definitiva sull’emissione di uno shekel digitale, sta perseguendo attivamente l’esplorazione e lo sviluppo di una valuta digitale per modernizzare i sistemi di pagamento e promuovere un panorama finanziario più competitivo nel paese.

Fonte:

– Titolo dell'articolo: La banca centrale israeliana riflette sullo shekel digitale e parla dell'innovazione CBDC

– Fonte: CoinTelegraph.com