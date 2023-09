L'importanza di proteggere la catena di fornitura digitale

La sicurezza informatica è una priorità assoluta per le organizzazioni nel panorama digitale odierno. Le piccole e medie imprese hanno speso oltre 280 milioni di sterline in sicurezza informatica nel 2022, evidenziandone l’importanza nelle moderne operazioni aziendali. Sebbene le organizzazioni investano molto nella protezione delle proprie API, dell’infrastruttura cloud e dell’hardware, spesso trascurano le vulnerabilità associate alla catena di fornitura digitale.

Un attacco alla catena di fornitura si verifica quando gli aggressori si infiltrano in un venditore o fornitore di terze parti fidato che fornisce prodotti, componenti o servizi all'organizzazione presa di mira. In altre parole, la sicurezza della tua organizzazione è pari a quella dell’anello più debole della catena di fornitura digitale. Molti siti web si affidano a elementi di terze parti e open source, che possono introdurre vulnerabilità nel loro codice. Identificare l'origine di questi componenti e valutarne la sicurezza può essere un compito impegnativo.

Per mitigare i rischi associati alla catena di fornitura digitale, è importante valutare le pratiche di sicurezza degli ingegneri e delle aziende che realizzano i componenti software importati. Cerca indicatori del loro impegno nei confronti della sicurezza del software, come aggiornamenti regolari e un'ampia copertura del codice. Inoltre, considera il track record delle aziende che fanno affidamento sul software che creano, poiché è più probabile che diano priorità agli aggiornamenti tempestivi.

Sebbene garantire la catena di fornitura del software sia fondamentale, è essenziale trovare un equilibrio tra sicurezza informatica e produttività del progetto. L'adozione di nuovi strumenti e approcci, come security-as-code e DevSecOps, può risolvere i problemi di sicurezza nelle prime fasi del processo di sviluppo e migliorare la produttività. Diversi fornitori, tra cui Google e Snyk, offrono strumenti che supportano i moderni concetti di sicurezza.

Gli attacchi alla catena di fornitura possono avere conseguenze significative, come dimostrato dall’attacco SolarWinds nel 2020. Gli aggressori hanno iniettato codice dannoso nel sistema software di SolarWinds, compromettendo non solo l’azienda ma anche i suoi 30,000 clienti. Le organizzazioni non devono fidarsi ciecamente della propria catena di fornitura digitale e dovrebbero condurre la due diligence per ridurre al minimo le minacce alla sicurezza.

Proteggere la catena di fornitura digitale è un aspetto vitale della sicurezza informatica completa. Identificando le vulnerabilità, valutando le pratiche di sicurezza dei fornitori e adottando strumenti e approcci moderni alla sicurezza, le organizzazioni possono migliorare le proprie difese contro gli attacchi alla catena di fornitura.

