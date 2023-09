The Changeling: uno spettacolo horror fantastico e stimolante

The Changeling, il nuovo programma horror fantasy su Apple TV+, è un viaggio avvincente e inquietante che combina elementi di suspense e inquietudine con un tocco di sangue. Adattata dal pluripremiato romanzo di Victor LaValle, la serie segue Apollo, interpretato da LaKeith Stanfield, mentre cerca di scoprire i misteri che circondano l'improvvisa scomparsa di sua moglie Emma (Clark Backo).

Anche se lo spettacolo incorpora alcuni salti spaventosi, sono relativamente lievi, rendendolo adatto a coloro che si spaventano facilmente. Invece di fare affidamento su trucchi economici, The Changeling eccelle nel creare tensione per un lungo periodo di tempo, creando un'esperienza visiva più coinvolgente. Azioni banali come qualcuno che lascia cadere una borsa o sbatte un colpo su un tavolo durante un momento cruciale contribuiscono a creare un'atmosfera elettrizzante.

Essendo un horror fantasy, The Changeling trova un delicato equilibrio tra momenti inquietanti e grotteschi. Sebbene ci siano alcune scene macabre, come un personaggio che soffre di uno zigomo rotto, lo spettacolo cerca principalmente di disturbare il pubblico in modi più sottili. L’obiettivo è generare un senso di disagio piuttosto che ricorrere alla violenza gratuita.

Uno degli aspetti più straordinari di The Changeling è l'eccezionale regia di talenti come Melina Matsoukas e Jonathan van Tulleken. In combinazione con le avvincenti performance di Stanfield e Backo, lo spettacolo approfondisce non solo le paure universali associate alla genitorialità, ma evidenzia anche le sfide specifiche affrontate dalle madri nere. Esplora i temi del sacrificio, della depressione postpartum e dei maggiori rischi affrontati dalle donne nere durante il parto.

The Changeling potrebbe non essere la serie più spaventosa in circolazione, ma offre una visione dell'horror unica e stimolante. Solleva domande inquietanti sui limiti dei legami familiari e sulla vera natura della genitorialità, lasciando gli spettatori con un senso di disagio molto tempo dopo la fine dei titoli di coda. Sebbene di natura fantastica, lo spettacolo riesce a instillare una fede nell'amore anche nei momenti più bui, rendendolo un orologio utile sia per gli appassionati di horror che per coloro che si spaventano più facilmente.

Fonte:

– Adattato dall'articolo “The Changeling su Apple TV+: A Scary but Thoughtful Fantasy Horror Series” di Slate.