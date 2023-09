iQOO 12: nuove voci e indiscrezioni emergono sul prossimo smartphone

By

L'iQOO 12, il successore dell'iQOO 11, sta già facendo il giro delle voci. Gli ultimi rapporti suggeriscono che il prossimo dispositivo presenterà alcune specifiche impressionanti, tra cui un display OLED ad alta risoluzione, una potente configurazione della fotocamera e funzionalità di ricarica rapida.

Secondo Digital Chat Station, una fonte affidabile dalla Cina, l’iQOO 12 vanterà un display OLED E2 con risoluzione “7K” con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Ciò significa che gli utenti possono aspettarsi un display QHD con immagini fluide e nitide. Inoltre, si dice che il dispositivo abbia una struttura in metallo e un sensore di impronte digitali a ultrasuoni sul display per uno sblocco comodo e sicuro.

Si prevede che il sistema di fotocamere dell'iQOO 12 sarà una delle novità principali. Si dice che la fotocamera posteriore principale utilizzi il sensore OmniVision OV50H, con una risoluzione di 50 MP e una dimensione pixel di 1.2 µm. Inoltre, il dispositivo può includere una fotocamera con zoom periscopico da 64 MP con sensore OmniVision OV64B. Questa configurazione promette capacità fotografiche impressionanti con scatti dettagliati e ingranditi.

Le voci suggeriscono anche che iQOO 12 supporterà la ricarica cablata da 200 W, indicando la presenza di una batteria considerevole. L’esatta capacità della batteria non è stata ancora rivelata, ma si prevede che sarà “super grande” per soddisfare gli esigenti requisiti di alimentazione.

Sebbene non sia stata confermata alcuna data di rilascio ufficiale, iQOO 12 dovrebbe arrivare sui mercati internazionali nel primo trimestre del 2024. I rapporti ipotizzano che il dispositivo sarà disponibile in più modelli, probabilmente incluso un iQOO 12 standard e un iQOO più avanzato. 12 pro. Tuttavia, i dettagli forniti sopra si riferiscono principalmente al modello Pro, secondo le informazioni attuali.

Nel complesso, l'iQOO 12 si preannuncia come uno straordinario smartphone di punta con funzionalità avanzate della fotocamera, display ad alta risoluzione e funzionalità di ricarica rapida. Man mano che emergono ulteriori dettagli, gli appassionati di tecnologia attendono con impazienza l'annuncio ufficiale per vedere come funzionerà il dispositivo nell'utilizzo nel mondo reale.

Fonte:

– Stazione di chat digitale