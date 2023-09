Nuove parole per nuovi lavori: esplorare l'evoluzione del lavoro e del linguaggio

Nel mondo del lavoro in continua evoluzione, i nuovi lavori spesso richiedono nuove parole per descriverli. Con l’avanzare della tecnologia, alcuni lavori diventano obsoleti mentre altri emergono, portando a un cambiamento nel linguaggio che li accompagna. La dismissione dell'iPod, ad esempio, non ha cancellato il termine “pod” dal nostro vocabolario. Ha invece dato origine a una famiglia di occupazioni legate ai podcast e alla produzione audio.

Il termine stesso "baccello" ha una lunga storia, che risale al XVII secolo, quando veniva usato per descrivere semi di legumi o semi di grano. Anche la fantascienza ha avuto un ruolo nel plasmare la parola. Negli anni ’17 c’erano riferimenti ai “Pod People” – alieni simili a piante inviati per replicare gli umani. Questa connessione tra i pod e la fantascienza ha influenzato il nome del lettore musicale di Apple, l'iPod.

Anche il cricket, uno sport amato con una ricca storia, ha contribuito all'evoluzione dei titoli professionali. Gideon Haigh e Peter Lalor, rinomati giornalisti e scrittori, sono ora conosciuti come podcaster che presentano "Cricket, Etcetera". Questa fusione tra cricket e tecnologia ha portato all'emergere del ruolo di podcaster di cricket. Oggi, una rapida ricerca sui siti web di lavoro rivela oltre 200 posizioni relative ai podcast, tra cui copywriter, audio imager (sound designer) e narratori.

Tuttavia, non sono solo la tecnologia e l’intrattenimento a determinare i titoli di lavoro. Il romanzo di Inga Simpson “Willowman” ci introduce al termine “pod shaver” – qualcuno che intaglia i baccelli di salice per ricavarne mazze da cricket. Anche se il termine potrebbe essere stato eliminato dall'Oxford English Dictionary, diversi accademici sostengono che sia in atto un revival della rasatura dei pod, poiché gli imprenditori rurali del Regno Unito riportano autentiche mazze da cricket artigianali.

Il legame tra lavoro e linguaggio è innegabile. Il lavoro, essendo una parte significativa della nostra vita, richiede la creazione di nuove parole per descrivere le professioni emergenti. Proprio come un pipistrello viene scolpito da un salice in crescita, queste parole ci aiutano a comprendere e ad articolare i modi di essere in evoluzione. Sebbene i lavori possano passare di moda o diventare obsoleti, ci sono casi, come il pod shaver, in cui possono sperimentare una rinascita. Comprendendo l’interazione tra presente, passato e futuro, possiamo acquisire una visione più profonda del mondo del lavoro in continua evoluzione.

Fonte:

– Jim Bright, consulenza sulla gestione della carriera

– Il romanzo di Inga Simpson “Willowman”

– Documento degli accademici di Nottingham presentato alla Conferenza sull'imprenditorialità rurale