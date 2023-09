I clienti Apple dovranno pagare un costo aggiuntivo di £ 20 per la modifica della porta di ricarica dell'iPhone

Apple è pronta a cambiare la porta di ricarica e i cavi sui suoi iPhone per la prima volta in 11 anni per conformarsi alle normative UE. La legge dell’Unione Europea richiede che tutti i telefoni utilizzino lo standard USB-C e si prevede che Apple adotti questo standard nei suoi prossimi modelli di iPhone. Tuttavia, questo cambiamento comporta un costo per i clienti.

Il nuovo cavo di ricarica sarà incompatibile con gli attuali mattoncini di ricarica utilizzati da molti possessori di iPhone. Di conseguenza, i nuovi possessori di iPhone potrebbero dover acquistare separatamente un alimentatore da £ 19.99. Questa spesa aggiuntiva si aggiunge al costo già elevato degli ultimi modelli di iPhone, con l’iPhone 15 che si avvicina alle £ 2,000.

La decisione di Apple di non includere più gli adattatori di alimentazione nei nuovi iPhone è un tentativo di ridurre i rifiuti elettronici. Tuttavia, ciò significa che i clienti che eseguono l'aggiornamento dai modelli precedenti scopriranno che gli adattatori esistenti non funzionano con i nuovi dispositivi. Questo cambiamento può portare frustrazione, considerando che il vecchio standard USB è ancora ampiamente utilizzato.

Per risolvere questo problema, secondo quanto riferito, Apple sta incoraggiando il personale del negozio a vendere adattatori da muro insieme ai nuovi iPhone. L’azienda ha già trasferito i suoi ultimi iPad e laptop alle connessioni USB-C e l’iPhone è il prossimo dispositivo a subire questo cambiamento.

La porta USB-C offre velocità di ricarica e trasferimento dati più elevate rispetto alla vecchia porta USB-A. Mentre gli adattatori di ricarica per iPhone più vecchi di molte persone utilizzano la porta USB-A, i nuovi iPhone dovrebbero includere un cavo con lo standard USB-C su entrambe le estremità.

Nonostante il potenziale inconveniente e i costi aggiuntivi per i clienti, Apple sta applicando questa modifica alla porta di ricarica a livello globale. Entro la fine del prossimo anno tutti i telefoni venduti nell’Unione Europea dovranno adottare lo standard USB-C.

Gli analisti ipotizzano che questo cambiamento potrebbe avere un impatto sulle vendite di iPhone, poiché i potenziali acquirenti potrebbero ritardare i loro aggiornamenti. Si prevede che il prezzo dei modelli di iPhone 15 più economici rimarrà a £ 849, ma gli analisti prevedono che i modelli “Pro” più costosi vedranno aumenti di prezzo.

Nel complesso, la decisione di Apple di conformarsi alle normative UE relative al cambiamento della porta di ricarica potrebbe rappresentare una sfida per i clienti, ma è in linea con gli sforzi globali per standardizzare la connettività dei dispositivi.

Definizioni:

– USB-C: USB-C (o USB Type-C) è uno standard universale per la ricarica e il trasferimento dei dati che offre velocità più elevate rispetto al vecchio standard USB-A.

– USB-A: USB-A è la porta USB standard ampiamente utilizzata per la ricarica e il trasferimento di dati in computer, automobili e adattatori di ricarica.

