Sblocca funzionalità nascoste in iMessage per inviare testi speciali

Hai mai desiderato poter inviare più di un semplice messaggio sull'app iMessage del tuo iPhone? Bene, si scopre che c'è un menu nascosto ricco di funzionalità intelligenti che potresti aver perso.

Uno dei migliori trucchi nascosti in iMessage è la possibilità di inviare un messaggio esplosivo che inonda lo schermo del telefono del destinatario. Immagina la loro sorpresa quando il tuo messaggio riempirà l'intero display! Ma non è tutto: ci sono anche altri tipi di testo speciale che puoi inviare.

Secondo Apple, nell'app Messaggi, puoi animare un singolo messaggio con un effetto bolla o riempire l'intera schermata del messaggio con un effetto a schermo intero come palloncini o coriandoli. Puoi anche inviare un messaggio personale con inchiostro invisibile che rimane sfocato finché il destinatario non scorre per rivelarlo.

Allora come sblocchi questo menu nascosto? È semplice. Basta toccare il messaggio che desideri inviare, come una catena di emoji, e invece di toccare l'icona Invia, tienila premuta. Ecco! Apparirà un menu segreto con diverse opzioni tra cui scegliere.

La scheda Schermo nel menu nascosto ti consente di inviare un messaggio esplosivo che inonda il telefono del destinatario con il tuo testo. Ma ci sono anche altre opzioni che vale la pena esplorare. Se scegli Slam o Loud, il messaggio apparirà al destinatario, mentre Gentle significa che il messaggio “arriverà dolcemente”.

La funzionalità più utile tra queste opzioni nascoste si chiama Inchiostro invisibile. Nasconde il messaggio sia per te che per il destinatario finché non viene rivelato con un tocco del dito. Ciò può proteggere le tue conversazioni da occhi indiscreti e persino consentirti di discutere in sicurezza di spoiler TV o film in una chat di gruppo.

Con queste funzionalità nascoste in iMessage, puoi aggiungere un tocco di stile e sorpresa in più ai tuoi messaggi. Quindi vai avanti e inizia a esplorare il menu nascosto: potresti trovare altri trucchi e sorprese lungo il percorso!

Fonte:

- Mela