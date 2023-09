L'iPhone 15 sarà il prossimo sostituto del desktop?

By

Apple è pronta a rivelare l'iPhone 15 in un evento speciale domani e le voci suggeriscono che verrà fornito con un connettore USB-C, in sostituzione del connettore Lightning che è stato lo standard dall'iPhone 5. Si prevede inoltre che il nuovo iPhone sia dotato di una porta Thunderbolt, che offre opzioni di input e output estese per dati, display, alimentazione e altro.

Con questi aggiornamenti hardware, l’iPhone potrebbe potenzialmente diventare un dispositivo trasformativo nel panorama informatico. Concorrenti come Samsung hanno già esplorato come gli smartphone possano raddoppiare come sostituti del desktop, con DeX di Samsung che offre un'esperienza desktop competente. Le voci suggeriscono che Android potrebbe presto introdurre anche una modalità desktop nativa.

Sebbene Apple non abbia pienamente dimostrato che iPadOS possa sostituire un ambiente informatico desktop, il potenziale è immenso. Un iPhone 15 con porta USB-C e funzionalità Thunderbolt potrebbe funzionare come un thin client tascabile, consentendo agli utenti di connettersi a display esterni e dispositivi di input dove e quando necessario.

Attualmente, gli iPhone hanno funzionalità limitate quando sono collegati a un display esterno. Gli utenti possono solo eseguire il mirroring dello schermo del proprio dispositivo o riprodurre video con una risoluzione ottimizzata per la visualizzazione su TV o monitor, lasciando intatto il resto dell'interfaccia.

Tuttavia, un iPhone in grado di proiettare un’esperienza simile a quella di un desktop quando collegato a uno schermo potrebbe potenzialmente sostituire un laptop per molti utenti. I potenti processori dell'iPhone, utilizzati anche nei Mac, offrono le prestazioni necessarie per attività come l'invio di e-mail, la navigazione sul Web, la riproduzione di video e persino il fotoritocco. iPadOS offre già funzionalità simili sullo stesso hardware.

Sebbene Apple possa rischiare di cannibalizzare il proprio mercato Mac, l’azienda ha storicamente colto l’opportunità di guidare cambiamenti paradigmatici nell’utilizzo dei dispositivi. L'annuncio dell'iPhone di domani potrebbe segnare l'inizio di una nuova era per gli smartphone, ma non è ancora chiaro se quest'anno o in futuro verrà introdotta la modalità desktop.

In conclusione, il potenziale connettore USB-C e la porta Thunderbolt dell'iPhone 15 potrebbero posizionarlo come un vero sostituto del desktop. Resta da vedere se Apple sceglierà di cogliere questa opportunità e ridefinire il concetto di smartphone.

