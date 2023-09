Con l'attesissimo rilascio dell'ultima versione del prodotto più venduto di Apple, l'iPhone, a poche ore di distanza, l'eccitazione sta crescendo. Nonostante le pressioni dell’UE e della Cina nelle ultime settimane, Apple continua a dominare il mercato degli smartphone. Tuttavia, le vendite globali di smartphone sono in calo e il tanto atteso visore per realtà virtuale Apple non sarà disponibile fino al prossimo anno. Si prevede che l'auricolare avrà un prezzo di $ 3,500 (£ 2,780) o l'equivalente in valuta nigeriana, ₦ 2,749,220.022.

Nel frattempo, gli appassionati Apple attendono con ansia la presentazione dell'iPhone di sedicesima generazione, un dispositivo che ha rivoluzionato il mercato degli smartphone sin dalla sua introduzione nel 16. Nonostante la mancanza di anteprime ufficiali da parte di Apple, sono già quasi cinque miliardi i risultati di ricerca di Google per " iPhone 2007." Speculazioni e fughe di notizie suggeriscono che i nuovi modelli saranno più leggeri con un chip migliorato, una migliore durata della batteria, funzionalità della fotocamera migliorate e un telaio in titanio.

Uno dei motivi per cui le vendite di smartphone stanno rallentando in tutto il mondo è che i consumatori tengono i propri dispositivi per periodi più lunghi. Ciò non è dovuto solo al costo, ma anche al fatto che la voglia di upgrade è diminuita. Ben Wood, un esperto di smartphone, ritiene che Apple abbia capito che mantenere elevati volumi di iPhone da solo è un risultato significativo.

All'evento annuale di settembre, Apple dovrebbe presentare il nuovo iPhone in uno spettacolo teatrale, mettendo in risalto le capacità prestazionali dell'azienda. Tuttavia, uno sviluppo fisico notevole nell'iPhone 15 è l'inclusione di una porta per il cavo di ricarica USB-C. Ciò renderà più semplice connettere gli iPhone con altri dispositivi che utilizzano USB-C, a differenza del cavo Lightning proprietario attualmente utilizzato dagli iPhone.

Mentre Apple insiste sul fatto che il cambiamento dei prodotti porta a una maggiore innovazione, l’UE ha imposto che tutti i dispositivi portatili siano compatibili con un caricabatterie universale entro dicembre 2024. Il governo cinese ha recentemente bandito gli iPhone dagli edifici statali per motivi di sicurezza, causando il calo del prezzo delle azioni Apple. fluttuare. Tuttavia, gli iPhone continuano ad essere molto richiesti, soprattutto in Africa, dove gli iPhone di seconda mano sono diventati sempre più popolari tra coloro che prima non potevano permetterseli.

Mentre Apple si prepara a rilasciare l’iPhone 15, la domanda rimane: quanto i consumatori hanno veramente bisogno, o desiderano, dell’ultimo iPhone? Solo il tempo lo dirà.

