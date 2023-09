Apple presenta iPhone 15: caratteristiche, prezzi e data di rilascio

Apple ha recentemente presentato la sua tanto attesa gamma iPhone 15 durante un evento speciale allo Steve Jobs Theatre di Cupertino, in California. I nuovi modelli di iPhone 15 usciranno ad Aotearoa (Nuova Zelanda) il 22 settembre, con prezzi a partire da NZ $ 1649 per il modello standard, NZ $ 2099 per Pro e $ 2499 per Pro Max.

Durante l’evento, Apple ha anche rivelato gli ultimi modelli di Apple Watch, che presentano una nuova funzionalità di controllo gestuale. Con questa funzione, gli utenti possono eseguire varie funzioni toccando insieme il pollice e l'indice.

È interessante notare che la gamma iPhone 15 è stata lanciata con gli stessi prezzi base della precedente gamma iPhone 14 negli Stati Uniti. Tuttavia, in Nuova Zelanda, l'iPhone 15 base ha un prezzo di NZ $ 50 in più rispetto all'iPhone 14. Il prezzo di lancio dell'iPhone 15 Pro è di NZ $ 100 in più rispetto all'iPhone 14 Pro e i nuovi modelli Plus e Pro Max hanno visto un aumento del prezzo di lancio di NZ $ 300 rispetto ai modelli dell'anno scorso.

Una caratteristica degna di nota della gamma iPhone 15 è l'introduzione delle porte USB-C per la ricarica. Questa mossa arriva dopo che l’Unione Europea ha approvato una legislazione che impone a tutti i piccoli dispositivi, compresi gli smartphone, di utilizzare la ricarica USB-C entro il 2024. Con questa modifica, lo stesso cavo che carica gli iPhone può anche caricare la maggior parte dei moderni telefoni Android e altri dispositivi. Inoltre, consente la ricarica inversa, il che significa che gli utenti possono ricaricare accessori come la custodia degli AirPods direttamente dal proprio iPhone.

In termini di colori, i modelli iPhone 15 standard e Plus saranno disponibili in rosa, giallo, blu, verde e nero. I modelli iPhone 15 Pro e Pro Max offrono opzioni in nero, bianco, blu e titanio naturale. Tuttavia, a differenza di alcuni telefoni Android comparabili, i modelli standard di iPhone 15 non dispongono di un display sempre attivo o di un display a 120 Hz.

I modelli iPhone 15 Pro sono dotati di una custodia in titanio leggera e robusta, che sostituisce l'acciaio inossidabile utilizzato nei modelli precedenti. Inoltre, l'interruttore di disattivazione dell'audio sul lato del telefono è stato sostituito con un pulsante di azione programmabile.

Nel complesso, la gamma iPhone 15 offre nuove funzionalità, prezzi più alti per alcuni modelli e la comodità della ricarica USB-C. Con le loro specifiche impressionanti e il design aggiornato, questi nuovi iPhone attireranno sicuramente l'attenzione degli appassionati Apple e degli amanti della tecnologia.

