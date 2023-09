Spigen rivela la nuova funzionalità dell'iPhone di Apple: il pulsante di azione configurabile

Oggi, il produttore di case Spigen ha fatto una mossa coraggiosa rivelando una nuova funzionalità molto attesa del prossimo iPhone di Apple durante il grande evento di inaugurazione dell'azienda. In un tweet, Spigen ha mostrato un'immagine di un iPhone nascosto sotto una delle loro custodie, rivelando la presenza del pulsante di azione configurabile.

Il pulsante di azione configurabile è stato oggetto di numerose voci e speculazioni negli ultimi mesi. A differenza dell'interruttore di disattivazione dell'audio a funzione fissa presente sui precedenti modelli di iPhone, il pulsante di azione consentirà agli utenti di personalizzare la sua funzionalità in base alle proprie preferenze.

Il tweet di Spigen non solo conferma l'esistenza dell'Action Button ma solleva anche dubbi sulla reazione di Apple a questa fuga di notizie. Apple è ben nota per le sue rigide misure di sicurezza e per i tentativi di mantenere nascosti i suoi prossimi prodotti. Resta da vedere come la compagnia risponderà all'acrobazia di Spigen.

Sebbene le voci suggeriscano che il pulsante di azione sarà disponibile solo sui modelli di fascia alta iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, il tweet di Spigen non specifica quale modello di iPhone è stato catturato nell'immagine. Ciò ha alimentato la speculazione secondo cui la funzionalità potrebbe estendersi anche ad altri modelli, in modo simile all’inclusione dell’Isola Dinamica in tutti e quattro i modelli quest’anno.

Se sei interessato a guardare il grande evento di inaugurazione di Apple, assicurati di consultare la nostra guida completa. Forniremo inoltre aggiornamenti in tempo reale su tutte le notizie e gli annunci man mano che si verificano.

Definizioni:

– Pulsante di azione configurabile: una nuova funzionalità sul prossimo iPhone di Apple che consente agli utenti di personalizzare la sua funzionalità.

– Spigen: un famoso produttore di custodie noto per la produzione di custodie per smartphone di alta qualità.

– Dynamic Island: una funzionalità introdotta nei precedenti modelli di iPhone che offre widget personalizzabili e icone delle app sulla schermata principale.

Fonte: questo articolo è una riscrittura basata sull'articolo originale di GSM Arena.