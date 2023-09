Cosa aspettarsi dall'iPhone 15 Pro e dall'iPhone 15 Pro Max di Apple

I prossimi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max di Apple manterranno le stesse opzioni di capacità di archiviazione dei loro predecessori, i modelli iPhone 14 Pro. Secondo la società di ricerca taiwanese TrendForce, sia iPhone 15 Pro che iPhone 15 Pro Max saranno disponibili nelle varianti di archiviazione da 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB.

Inoltre, la società di ricerca suggerisce che i modelli iPhone 15 Pro saranno dotati di una maggiore capacità RAM di 8 GB, rispetto ai 6 GB dei modelli iPhone 14 Pro. Questo aumento della RAM può comportare prestazioni migliorate, soprattutto quando si tratta di multitasking. D'altra parte, i modelli iPhone 15 e iPhone 15 Plus di fascia bassa dovrebbero avere 6 GB di RAM.

TrendForce prevede che l'iPhone 15 Pro partirà da $ 999, lo stesso prezzo di partenza dell'iPhone 14 Pro. Tuttavia, si prevede che l’iPhone 15 Pro Max avrà un prezzo iniziale di $ 1,199, che rappresenta un aumento di $ 100 rispetto al suo predecessore, l’iPhone 14 Pro Max.

Altre caratteristiche ipotizzate per la serie iPhone 15 includono una porta USB-C e Dynamic Island, con ulteriori aggiornamenti previsti per i modelli Pro, come un telaio in titanio, pulsante Azione personalizzabile, chip A17 Bionic, supporto Wi-Fi 6E e un obiettivo periscopico con zoom ottico fino a 6x su iPhone 15 Pro Max.

Apple presenterà ufficialmente la serie iPhone 15 durante un evento previsto per martedì 12 settembre alle 10:XNUMX ora del Pacifico. L'evento sarà trasmesso in live streaming su YouTube, sul sito web di Apple e sull'app Apple Events per Apple TV.

Fonti: TrendForce

Definizioni: RAM – Memoria ad accesso casuale

Porta USB-C: uno standard di connettività universale per la ricarica e il trasferimento dei dati

Dynamic Island – Una tecnologia che consente la visualizzazione di pulsanti virtuali personalizzabili sullo schermo di un iPhone

Telaio in titanio: un componente strutturale del design del telefono realizzato in titanio, noto per la sua durata

Chip A17 Bionic: un sistema su chip proprietario progettato da Apple per prestazioni ed efficienza energetica migliorate

Wi-Fi 6E – L'ultima versione dello standard Wi-Fi, che offre velocità più elevate e maggiore capacità

Lente periscopica – Un tipo di teleobiettivo che utilizza un prisma per ottenere uno zoom ottico maggiore senza aumentare lo spessore del telefono