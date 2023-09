Voci su iPhone 15 Pro: rivelati dettagli su spazio di archiviazione e prezzi

By

Secondo una nota di ricerca degli analisti di TrendForce, i prossimi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max inizieranno con la stessa capacità di archiviazione di 128 GB dei loro predecessori, la linea iPhone 14 Pro. Contrariamente alle voci precedenti, il rapporto afferma che l'iPhone 15 Pro avrà un prezzo di 999 dollari, invariato rispetto all'iPhone 14 Pro, mentre l'iPhone 15 Pro Max vedrà un aumento di prezzo di 100 dollari, a partire da 1199 dollari.

Le informazioni di TrendForce contraddicono i rapporti precedenti che suggerivano che entrambi i modelli avrebbero visto un aumento di prezzo. Tuttavia, rimane coerente con l’affermazione che entrambi i dispositivi inizieranno con 128 GB di spazio di archiviazione. Inoltre, il rapporto sfata una voce precedente secondo cui l’iPhone 15 Pro sarebbe disponibile in una nuova configurazione da 2 TB, affermando che le opzioni di archiviazione raggiungeranno il massimo a 1 TB.

Altri analisti hanno attribuito l'aumento di prezzo all'inclusione di uno chassis in titanio e di una nuova fotocamera a periscopio sull'iPhone 15 Pro Max. TrendForce rivela inoltre che i modelli iPhone 15 Pro includeranno 8 GB di RAM, un aggiornamento rispetto ai 6 GB presenti nell'iPhone 14 Pro.

Mentre alcuni speravano in un aumento dello spazio di archiviazione di base a 256 GB, questo nuovo rapporto suggerisce che potrebbe non essere il caso. Il prossimo evento di Apple, "Wonderlust", svelerà tutti i dettagli su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, quindi non passerà molto tempo prima di avere conferma di queste voci.

Fonte:

– Nota di ricerca TrendForce analizzata da 9to5Mac