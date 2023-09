L'iPhone 15 Pro Max può battere il Samsung Galaxy S23 Ultra in termini di prestazioni della fotocamera?

By

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è stato ampiamente considerato come uno dei migliori cellulari con fotocamera sul mercato. Tuttavia, si dice che il prossimo iPhone 15 Pro Max miri al primo posto, con una caratteristica chiave che potrebbe fare la differenza.

Quando si tratta di prestazioni della fotocamera, le funzionalità di zoom svolgono un ruolo cruciale. L'impressionante zoom ottico 23x del Galaxy S10 Ultra lo distingue dai suoi concorrenti, inclusi iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, che offrono solo un teleobiettivo 3x. Anche il vecchio Galaxy S22 Ultra ha superato l'iPhone 14 Pro in un confronto. Chiaramente, la gamma di zoom aggiuntiva fa una notevole differenza nella qualità dell'immagine.

Le voci suggeriscono che l'iPhone 15 Pro Max potrebbe adottare un teleobiettivo periscopio 10x per rivaleggiare con le capacità di zoom del Galaxy S23 Ultra. Abbinato a un sensore più grande, questo aggiornamento ha il potenziale per fornire immagini ancora migliori. Tuttavia, ci sono voci contrastanti che suggeriscono che la portata ottica dell'iPhone 15 Pro Max potrebbe invece raggiungere 6x. Tuttavia, molti sperano che Apple scelga davvero lo zoom ottico 10x più ampio.

Oltre alla fotografia, l’aggiunta di un teleobiettivo periscopio 10x favorirebbe anche le riprese video. Consentirebbe agli utenti di avvicinarsi ai soggetti senza muoversi fisicamente, oltre a consentire effetti di ritaglio e panoramica durante il post-editing utilizzando un software di editing video. Inoltre, si prevede che la serie iPhone 15 Pro sia dotata del potente chip A17 Bionic, che potrebbe potenzialmente supportare la registrazione video 8K. Ciò fornirebbe agli utenti una flessibilità ancora maggiore nel post-editing e nella produzione di video ad alta risoluzione senza una significativa perdita di dettagli.

Tuttavia, la registrazione di video 8K richiede una notevole quantità di spazio di archiviazione. Per far fronte a ciò, si dice che Apple offra un’opzione di archiviazione da 2 TB per la serie iPhone 15 Pro, la più grande capacità di archiviazione mai vista su un iPhone. La maggiore risoluzione dei video 8K richiede file di dimensioni maggiori, da qui la necessità di un aggiornamento di archiviazione così significativo.

Tutte queste funzionalità e aggiornamenti hanno però un costo. Si prevede che la linea iPhone 15 Pro avrà un prezzo più alto rispetto al suo predecessore, con voci che suggeriscono un aumento minimo di 100 dollari e possibilmente fino a un sovrapprezzo di 200 dollari. Tuttavia, molti appassionati e professionisti attendono con impazienza le prestazioni della fotocamera dell'iPhone 15 Pro Max, sperando in un teleobiettivo 10x che possa rivaleggiare con il Samsung Galaxy S23 Ultra.

