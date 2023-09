Evento Apple 2023: cosa aspettarsi dall'iPhone 15 Pro Max

By

Mancano solo pochi giorni all’attesissimo evento Apple del 2023 e le speculazioni sull’iPhone 15 Pro Max sono ai massimi storici. Dal prezzo e dalle capacità della fotocamera al design e al chip, ci sono molte funzionalità interessanti da aspettarsi. La presentazione è prevista per il 12 settembre 2023, ecco un riepilogo di ciò che l'iPhone 15 Pro Max ha in serbo.

A partire dal design, le voci suggeriscono che l’iPhone 15 Pro Max presenterà cornici più sottili, con uno spessore di soli 1.5 mm. Inoltre, si dice che abbandonerà il telaio in acciaio inossidabile a favore di un telaio in titanio più leggero, con un peso di 221 g. Le versioni Pro possono avere anche bordi curvi e una porta di ricarica di tipo USB-C.

In termini di display, l’iPhone 15 Pro Max dovrebbe vantare un display Super Retina XDR da 6.7 ​​pollici con notch Dynamic Island, offrendo agli utenti un’esperienza visiva straordinaria.

La fotocamera riceverà un aggiornamento significativo, con voci che suggeriscono un obiettivo grandangolare da 48 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo periscopico da 12 MP con zoom variabile 5x o 6x. Inoltre, l’iPhone 15 Pro Max potrebbe essere dotato di nuovi sensori prodotti da Sony per una migliore fotografia in condizioni di scarsa illuminazione, incluso un sensore che misura 1/1.14 pollici. Nella parte anteriore, si prevede che una fotocamera TrueDepth da 12 MP migliorerà i selfie e le funzionalità Face ID.

Ad alimentare l’iPhone 15 Pro Max sarà il chipset A17 Bionic, che si dice sia un aggiornamento rispetto al suo predecessore. Si prevede che questo chipset, costruito su un processo a 3 nm, fornisca prestazioni impressionanti, con un punteggio single-core di 3019 e un punteggio multi-core di 7860 su Geekbench 6. Il dispositivo potrebbe anche essere dotato di 8 GB di RAM e una batteria più grande di l'iPhone 14 Pro Max, con l'ultimo iOS 17.

Sebbene le indiscrezioni suggeriscano che l’iPhone 15 Pro Max sarà più costoso del suo predecessore, con un prezzo iniziale di 1299 dollari, è importante notare che si tratta di dettagli speculativi. Apple potrebbe anche introdurre nuove opzioni di colore per evidenziare il telaio in titanio, potenzialmente includendo grigio argento, nero siderale, colore titanio e blu scuro.

Come sempre, è meglio attendere la presentazione ufficiale all'evento Apple per ottenere dettagli accurati sull'iPhone 15 Pro Max. Segna sul tuo calendario il 12 settembre 2023 e resta sintonizzato per ulteriori informazioni.

Fonte:

– Radar tecnologico