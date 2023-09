I prossimi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max: opzioni di archiviazione e prezzi rivelati

Secondo recenti indiscrezioni, si prevede che i prossimi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max manterranno l’opzione di archiviazione da 128 GB per la variante base. Ciò contraddice i rapporti precedenti che ipotizzavano che Apple potrebbe offrire 256 GB di spazio di archiviazione per compensare l’aumento dei prezzi. Sembra che Apple abbia deciso di mantenere la stessa capacità di archiviazione dell'iPhone 14 Pro Max dell'anno scorso.

Tuttavia, pur mantenendo la stessa capacità di archiviazione, l’iPhone 15 Pro Max vedrà comunque un aumento di prezzo. L'iPhone 15 Pro rimarrà al prezzo di 999 dollari, invariato rispetto al suo predecessore, mentre l'iPhone 15 Pro Max partirà da 1,199 dollari, un aumento di 100 dollari rispetto al modello dello scorso anno.

Inoltre, in precedenza si diceva che i modelli iPhone 15 Pro avrebbero offerto una capacità di archiviazione massima di 2 TB. Tuttavia, il nuovo rapporto suggerisce che lo spazio di archiviazione massimo per questi modelli sarà limitato a 1 TB. Questa è una leggera delusione per coloro che sperano in opzioni di archiviazione estese.

In termini di opzioni di colore, secondo quanto riferito, i modelli iPhone 15 Pro sostituiranno i colori Oro e Viola esistenti con sfumature di grigio e blu scuro. Apple in genere sceglie colori che completano il design complessivo dello smartphone e si prevede che i nuovi colori si adattino bene alla struttura in titanio dei dispositivi.

Per quanto riguarda le altre funzionalità, si dice che iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max siano dotati del nuovo SoC A17 Bionic. Si prevede che questo chipset migliorerà le capacità di gioco e potrebbe anche includere un nuovo modem 5G di Qualcomm per una migliore connettività. Inoltre, è probabile che il reparto fotocamere vedrà miglioramenti, con obiettivi aggiornati per il teleobiettivo per migliorare lo zoom ottico e produrre ritratti più ricchi.

Nel complesso, i prossimi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max si preannunciano dispositivi impressionanti con opzioni di archiviazione e prezzi notevoli. I fan di Apple non vedono l'ora di presentare ufficialmente questi nuovi iPhone all'evento Apple Wonderlust del 12 settembre.

Fonte:

– 9to5Mac

– Ricerca TrendForce