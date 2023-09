Apple presenta iPhone 15 Pro: il futuro del gioco mobile

Apple ha annunciato l'uscita del suo attesissimo iPhone 15 Pro, che promette di rivoluzionare l'esperienza di gioco mobile. Posizionato come la “prossima generazione di giochi mobili”, l’iPhone 15 Pro vanta il supporto per giochi per console e PC che prima non erano disponibili sull’hardware mobile.

Durante l'evento Apple Wonderlust, la società ha rivelato che l'iPhone 15 Pro presenterà una gamma di giochi AAA, inclusi titoli molto attesi come Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Death Stranding e Assassin's Creed Mirage. Si tratta di una pietra miliare significativa per i giochi mobile, poiché segnerà la prima volta che una versione console/PC di Assassin's Creed verrà eseguita in modo nativo su iOS.

Uno dei punti salienti dell'iPhone 15 Pro sono i suoi enormi aggiornamenti delle prestazioni e l'introduzione della tecnologia ray tracing per i giochi. Apple promette che questi miglioramenti offriranno un'esperienza di gioco davvero coinvolgente e di alta qualità su un dispositivo mobile. Resta però da vedere come questi giochi impegnativi influenzeranno la durata della batteria dell'iPhone 15 Pro.

Il rilascio di questi giochi AAA su iPhone 15 Pro rappresenta un’entusiasmante opportunità per i giocatori che desiderano la flessibilità necessaria per giocare ai propri titoli preferiti anche in movimento. La disponibilità di giochi come Assassin's Creed Mirage su una piattaforma mobile rimodellerà senza dubbio il panorama dei giochi mobili.

In termini di date di uscita, Resident Evil Village, Resident Evil 4 e Death Stranding saranno disponibili su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max entro la fine dell'anno. D'altro canto, l'uscita di Assassin's Creed Mirage è prevista per la prima metà del 2024, leggermente in ritardo rispetto alle sue controparti console e PC.

Per supportare le funzionalità di gioco avanzate dell'iPhone 15 Pro, Apple lo ha dotato di una GPU di classe professionale che è il 20% più veloce rispetto ai suoi predecessori. Il dispositivo presenta un design a 6 core che offre prestazioni di picco ed efficienza energetica migliorate. Il nuovo chip A17 Pro consente inoltre il ray tracing con accelerazione hardware, garantendo prestazioni fluide ed efficienti per gli appassionati di giochi mobili.

Con la presentazione dell'iPhone 15 Pro, Apple continua ad ampliare i confini dei giochi mobili. Questo dispositivo promette di offrire un'esperienza di gioco senza precedenti, portando giochi per console e PC di alta qualità su una piattaforma mobile.

Fonte:

– Evento Apple Wonderlust

– Logan Plant, IGN

Definizioni:

– Giochi AAA: videogiochi ad alto budget e di alta qualità sviluppati dai principali studi ed editori.

– Ray tracing: una tecnica di rendering che simula il comportamento della luce in un ambiente virtuale, creando effetti di luce realistici nei videogiochi.

– GPU: unità di elaborazione grafica, un circuito elettronico specializzato che accelera la creazione di immagini e grafica in un sistema informatico.