Nuovo iPhone 15 da svelare: cosa aspettarsi

Apple è pronta a rivelare i suoi ultimi smartphone di punta durante il suo evento di lancio chiamato “Wanderlust”. Il colosso della tecnologia svelerà i nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Pro, aggiornando i modelli iPhone 14 dello scorso anno. L’evento arriva in un momento cruciale per Apple, con la domanda globale di nuovi smartphone al livello più basso degli ultimi dieci anni. Il produttore di iPhone ospiterà l'evento allo Steve Jobs Theatre dell'Apple Park in California. Il keynote sarà trasmesso in live streaming su YouTube.

L'iPhone 15 dovrebbe essere rilasciato venerdì 22 settembre, con preordini a partire dal 15 settembre. Apple probabilmente lancerà due modelli di iPhone 15 Pro: un modello di dimensioni normali con display da 6.1 pollici e uno più grande. iPhone 15 Pro Max con schermo da 6.7 ​​pollici. Sono attesi anche iPhone 15 e iPhone 15 Plus, smartphone leggermente meno potenti.

Si prevede che il nuovo iPhone 15 sarà dotato di un microchip aggiornato, l’A17 Bionic, che fornirà un processore più efficiente e migliorerà la durata della batteria. I modelli Pro saranno costruiti con un telaio in titanio per dispositivi più leggeri e durevoli. Si dice che tutti i modelli di iPhone 15 abbiano un display adattivo con una fotocamera forata nella parte superiore del telefono, eliminando il design “notch”.

Si prevede che gli aggiornamenti della fotocamera saranno un punto focale del lancio di iPhone 15. I modelli entry-level saranno dotati di una fotocamera ampia più potente, mentre i modelli Pro potrebbero includere un obiettivo “periscopio” per funzionalità di zoom migliorate. Inoltre, il pulsante di disattivazione dell'audio sul lato del telefono potrebbe essere sostituito con un pulsante di "azione" programmabile.

Il nuovo iPhone 15 utilizzerà anche un cavo di ricarica USB-C, come previsto da una legge dell’UE per standardizzare i caricabatterie e combattere i rifiuti elettronici. Il nuovo cavo potrebbe rendere i cavi più vecchi inutilizzabili per la ricarica. Si prevede anche il rilascio dell'Apple Watch Series 9, insieme a possibili aggiornamenti per le cuffie Apple Watch Ultra e AirPod.

Non sono state ancora rilasciate informazioni sui prezzi per l'iPhone 15.

Fonti: Bloomberg, Nikkei, Apple