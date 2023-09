Apple presenta iPhone 15, Apple Watch Series 9 e AirPods Pro 2 con ricarica USB-C

Apple ha appena annunciato la sua attesissima nuova linea di prodotti per il 2023, tra cui iPhone 15, Apple Watch Series 9 e AirPods Pro 2 con ricarica USB-C. L'iPhone 15 è dotato di un passaggio a USB-C e di uno zoom della fotocamera esteso per il suo modello Pro. La società spera che queste nuove offerte invoglino i clienti ad aggiornare e invertire il recente calo del prezzo delle sue azioni.

Le versioni normale e plus size dell'iPhone 15 mantengono gli elementi di design dei modelli precedenti, inclusi i lati in alluminio e il retro e il frontale in vetro. Tuttavia, ora presentano nuovi bordi sagomati e un ritaglio più piccolo a forma di “isola dinamica” nella parte superiore dello schermo. Il sistema a doppia fotocamera è stato notevolmente migliorato, con un sensore principale da 48 megapixel e uno zoom ottico 2x.

I nuovi modelli vantano anche schermi due volte più luminosi, consentendo una migliore leggibilità all’aperto. Un'altra caratteristica degna di nota è l'introduzione della porta USB-C, che consente la ricarica e la compatibilità con una vasta gamma di dispositivi. I telefoni sono dotati del chip A16 e saranno disponibili nei negozi il 22 settembre, a partire da £ 799 ($ ​​799) per iPhone 15 e £ 899 ($ ​​899) per iPhone 15 Plus.

I modelli di fascia alta iPhone 15 Pro e 15 Pro Max ricevono quest'anno il maggior numero di aggiornamenti, tra cui cornici più piccole, vetro posteriore smerigliato e lati in titanio per maggiore durata e leggerezza. L'interruttore di disattivazione dell'audio è stato sostituito con un pulsante di azione che può eseguire più funzioni. Questi modelli sono inoltre dotati del chip A17 Pro per prestazioni migliorate, porte USB-C più veloci e fotocamere migliori. L'iPhone 15 Pro Max, in particolare, è dotato di un teleobiettivo da 12 MP che offre uno zoom ottico 5x, simile ai telefoni Samsung e Google.

Apple ha anche introdotto l'Apple Watch Series 9 e l'Ultra 2. La Series 9 mantiene il design familiare offrendo un nuovo chip S9 per un'elaborazione più rapida e uno schermo più luminoso. L'Ultra 2, d'altra parte, presenta uno schermo ancora più luminoso da 3,000 nit e una custodia realizzata al 95% in titanio riciclato. Entrambi i modelli saranno disponibili a partire da £ 399 ($ ​​399) per Apple Watch Series 9 e £ 799 ($ ​​799) per Watch Ultra Series 2.

Nel complesso, l'ultima linea di prodotti Apple mostra miglioramenti in termini di prestazioni, design e sostenibilità. Queste nuove offerte arriveranno nei negozi il 22 settembre e Apple spera che riaccenderanno l’interesse dei clienti e aumenteranno la sua posizione sul mercato.

