I dettagli trapelati della linea iPhone 15 rivelano peso e misure

Un recente rapporto ha fatto trapelare dettagli chiave sulla prossima serie iPhone 15, inclusi iPhone 15, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Il rapporto svela il peso e le misure di questi smartphone tanto attesi, fornendo informazioni su cosa possiamo aspettarci dai telefoni Apple di prossima generazione.

Secondo fonti anonime citate da MacRumors, l'iPhone 15 avrà dimensioni di 147.6×71.6×7.8 mm e peserà 171 g, quasi identico al suo predecessore, l'iPhone 14, che misurava 146.7×71.5×7.8 mm e pesava 172 g. Tuttavia, il prossimo modello dovrebbe essere più leggero di un grammo. Allo stesso modo, l’iPhone 15 Plus manterrà lo stesso telaio in alluminio 6013 T6 del modello 2022.

D'altra parte, i modelli Pro della gamma iPhone 15 potrebbero vedere cambiamenti più significativi. Si dice che l’iPhone 15 Pro misuri 146.6×70.6×8.25 mm e pesi 188 g. Al contrario, l’iPhone 14 Pro misurava 147.5×71.5×7.85 mm e pesava 206 g. Nonostante sia leggermente più spesso, il peso dell'iPhone 15 Pro sarebbe stato ridotto dell'8.73%.

Inoltre, l’iPhone 14 Pro Max, lanciato l’anno scorso, aveva dimensioni di 160.7×77.6×7.85 mm e pesava 240 g. Si prevede che il successore, l’iPhone 15 Pro Max, peserà 221 grammi e misurerà 159.9×76.7×8.25 mm, il che lo renderà più leggero del 7.91% rispetto al suo predecessore.

Si dice che iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max siano dotati di un telaio in titanio anziché in acciaio inossidabile. Si prevede che questo cambiamento renderà gli smartphone più leggeri e durevoli. Tuttavia, si prevede che iPhone 15 e iPhone 15 Plus manterranno il telaio in alluminio, suggerendo che il loro peso rimarrà relativamente invariato.

Sebbene la riduzione di peso per i modelli Pro possa essere minima, il telaio più leggero potrebbe aiutare a compensare il peso aggiuntivo di una custodia protettiva. Le previsioni precedenti stimavano che l’iPhone 15 Pro peserebbe 191 grammi e l’iPhone 15 Pro Max peserebbe 221 grammi a causa del passaggio a uno chassis in titanio.

Con l'avvicinarsi dell'evento di lancio ufficiale di Apple intitolato "Wonderlust" a settembre, questi dettagli trapelati ci hanno dato uno sguardo alla prossima gamma di iPhone 15. Con misurazioni coerenti per i modelli normali e notevoli riduzioni di peso per i modelli Pro, i fan di Apple possono aspettarsi una nuova generazione di smartphone eleganti e leggeri.

