Nuova serie iPhone 15: specifiche, design e prezzo rivelati

Dopo mesi di attesa, Apple ha finalmente presentato la sua nuova serie iPhone 15. Quest’anno l’azienda ha introdotto quattro modelli: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Le fughe di notizie che suggerivano una variante Ultra si sono rivelate false.

Apple ha apportato modifiche significative al design dei nuovi iPhone, inclusa l'aggiunta di una porta USB Type-C nella parte inferiore, in sostituzione della porta Lightning. Un altro cambiamento degno di nota è l'adozione di un design del display punch-hole nella parte anteriore, che rende il display più coinvolgente. Inoltre, Apple ha sostituito il pulsante di disattivazione audio con un nuovo pulsante di azione, che offre un rapido accesso a varie scorciatoie e funzionalità.

La serie iPhone 15 sarà disponibile in nuovi colori come rosa, giallo, verde, blu e nero. In termini di prezzo, l’iPhone 15 parte da $ 799 negli Stati Uniti, mentre i modelli iPhone 15 Pro e Pro Max partono rispettivamente da $ 999 e $ 1,199. In India, i prezzi per iPhone 15 Pro e Pro Max partono rispettivamente da Rs 1,39,900 e Rs 1,59,900.

L'iPhone 15 vanta un display Liquid Retina da 6.1 pollici, mentre il modello Plus mantiene lo schermo da 6.7 ​​pollici. Entrambi i modelli hanno ricevuto importanti aggiornamenti della fotocamera, con un sensore primario da 48 megapixel e nuove modalità della fotocamera per una fotografia migliorata. I dispositivi sono alimentati dal chipset A16 Bionic, che offre prestazioni migliorate e una durata della batteria di un'intera giornata.

I modelli iPhone 15 Pro e Pro Max presentano uno chassis in titanio più resistente con effetto spazzolato. Hanno uno schermo OLED rispettivamente da 6.1 pollici e 6.7 pollici, dotati di tecnologia ProMotion e supporto per display sempre attivo e modalità StandBy. Questi modelli sono guidati dal chip A17 Pro, che offre prestazioni senza pari e un'esperienza di gioco migliorata. Il sistema di fotocamere sui modelli Pro include una fotocamera da 48 megapixel con zoom ottico 5x e supporto per la registrazione video 4K60 ProRes.

Nel complesso, la nuova serie iPhone 15 offre miglioramenti significativi nel design, nelle prestazioni e nelle funzionalità della fotocamera, rendendolo un'opzione interessante per i fan di Apple.

Fonte:

– Articolo pubblicato il: 12 settembre 2023 sul sito Web TechNews.