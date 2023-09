Come configurare una eSIM sul tuo iPhone 15

Il rilascio della linea iPhone 15 ha portato con sé molte nuove funzionalità e miglioramenti, incluso l'uso della tecnologia eSIM. Con il passaggio a una eSIM si elimina la necessità di una scheda SIM fisica, poiché la scheda SIM digitale è integrata direttamente nel dispositivo.

Allora, cos’è esattamente una eSIM? Una carta SIM viene tradizionalmente utilizzata per identificare il telefono presso l'operatore e viceversa. Indica all'operatore quale telefono stai utilizzando e quale numero e operatore assegnare al tuo telefono. Una eSIM, invece, è una versione digitale della scheda SIM che può essere programmata e riprogrammata secondo necessità. L'iPhone 15 può memorizzare fino a otto diverse eSIM, rendendolo conveniente per i viaggiatori o per chi ha più linee di business.

Configurare una eSIM sul tuo iPhone 15 è un processo relativamente semplice. Quando ordini il tuo iPhone, il tuo operatore telefonico e il numero di telefono sono collegati al dispositivo. Quando attivi il tuo nuovo iPhone e segui la procedura di avvio rapido, ti verrà richiesto di confermare che desideri attivare il tuo numero di telefono sul tuo iPhone. Da lì, puoi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare l'eSIM per il tuo account.

Se stai trasferendo i tuoi dati da un modello di iPhone precedente, puoi semplicemente selezionare l'opzione per trasferire da un altro iPhone e Apple si occuperà del resto. Il processo è in genere rapido, ma può variare a seconda del traffico del server.

Se hai saltato il trasferimento del numero durante la configurazione, puoi comunque trasferire il tuo numero e la eSIM sull'iPhone 15. Apri l'app Impostazioni, vai su Cellulare e seleziona Configura cellulare. Segui le istruzioni per completare il processo.

Per chi passa da un telefono Android a un iPhone 15, il processo potrebbe differire a seconda dell'operatore. Se non ti viene richiesto di trasferire il tuo numero durante la configurazione iniziale, dovrai contattare il servizio clienti del tuo operatore per richiedere un codice QR o per configurare l'attivazione dell'operatore eSIM.

Nel complesso, configurare una eSIM sul tuo iPhone 15 è un processo semplice che può essere eseguito durante la configurazione iniziale o successivamente. La flessibilità e la comodità dell'eSIM la rendono una funzionalità preziosa per gli utenti iPhone.

Fonte:

– Jason Cipriani/ZDNet

– Jason Hiner/ZDNet

– Giugno Wan/ZDNet