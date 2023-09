Apple rivela le valutazioni sulla durata della batteria per la linea iPhone 15

Apple ha recentemente svelato le valutazioni ufficiali sulla durata della batteria per la sua ultima linea di iPhone 15. In termini di design, i modelli iPhone 15 e iPhone 15 Pro ricordano molto l'iPhone 14, con i lati piatti. Ci sono però alcune differenze notevoli, come i bordi più arrotondati e l'utilizzo di cornici in titanio per i nuovi modelli Pro, con conseguente leggera riduzione dello spessore.

Nonostante queste modifiche al design, le specifiche di durata della batteria dei modelli iPhone 15 rimangono alla pari con i loro predecessori. Per la riproduzione video, l'iPhone 15 Pro Max può durare fino a 29 ore, mentre l'iPhone 15 Pro offre fino a 23 ore. L'iPhone 15 Plus offre fino a 26 ore di riproduzione video e il modello standard di iPhone 15 offre fino a 20 ore.

In termini di riproduzione audio, iPhone 15 Pro Max e iPhone 15 Pro possono durare rispettivamente fino a 95 ore e 75 ore. iPhone 15 Plus e iPhone 15 offrono fino a 100 e 80 ore di riproduzione audio.

Vale la pena notare che questi valori di durata della batteria sono coerenti con quelli della gamma iPhone 14. Apple non ha apportato miglioramenti significativi sotto questo aspetto per la serie iPhone 15.

Anche se alcuni utenti speravano in una durata della batteria migliore, è importante considerare che la durata della batteria è influenzata da vari fattori, come la luminosità dello schermo e l'uso di app ad alto consumo energetico. Inoltre, la scelta di mantenere valori di durata della batteria simili potrebbe essere stata una decisione deliberata da parte di Apple di dare priorità ad altre funzionalità o progressi tecnologici per i modelli di iPhone 15.

Nel complesso, le specifiche della batteria dell'iPhone 15 sono in linea con la generazione precedente, fornendo agli utenti prestazioni affidabili della batteria. Tuttavia, resta da vedere come si comporteranno questi dispositivi negli scenari del mondo reale.

