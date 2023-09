Apple lancia la serie iPhone 14: caratteristiche e prezzi

Apple ha recentemente presentato la sua attesissima serie iPhone 14, che comprende quattro modelli: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Questi nuovi telefoni sono stati acclamati come alcuni degli iPhone di maggior successo fino ad oggi. In India, i prezzi per la gamma iPhone 14 vanno da Rs 66,499 a Rs 1,45,000.

Un aggiornamento significativo della serie iPhone 14 è l'assenza di uno slot fisico per la scheda SIM nei modelli statunitensi. Apple ha invece optato per una eSIM per l'attivazione del servizio con gli operatori wireless. Inoltre, questi iPhone sono i primi a disporre della comunicazione satellitare per le chiamate di emergenza quando il servizio cellulare non è disponibile.

Sebbene i quattro modelli differiscano nell'aspetto, condividono tutti caratteristiche comuni come il display Super Retina XDR di Apple, una fotocamera selfie con messa a fuoco automatica da 12 MP e una struttura IP68. Questi iPhone alla moda meritano sicuramente di essere considerati come aggiornamenti per i modelli più vecchi.

Ecco una ripartizione di alcune funzionalità chiave per ciascun modello di iPhone 14:

– iPhone14:

– Display OLED da 6.1 pollici con risoluzione di 2,532×1,170 pixel

– Fotocamere posteriori da 12MP + 12MP

– Fotocamera frontale da 12 MP

– Processore Apple A15 Bionic

– Opzioni di archiviazione: 128 GB, 256 GB, 512 GB

– ID viso

– Durata della batteria: Apple dichiara 20 ore di riproduzione video

– iPhone 14 Plus:

– Display OLED da 6.7 pollici con risoluzione di 2,778×1,284 pixel

– Fotocamere posteriori da 12MP + 12MP

– Fotocamera frontale da 12 MP

– Processore Apple A15 Bionic

– Opzioni di archiviazione: 128 GB, 256 GB, 512 GB

– ID viso

– Durata della batteria: Apple dichiara 26 ore di riproduzione video

–iPhone 14 Pro:

– Display OLED Super Retina XDR da 6.1 pollici con risoluzione di 2,556×1,179 pixel

– Fotocamere posteriori da 48MP + 12MP + 12MP

– Fotocamera frontale da 12 MP

– Processore Apple A16 Bionic

– Opzioni di archiviazione: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

– ID viso

– Durata della batteria: Apple dichiara 29 ore di riproduzione video

–iPhone 14 ProMax:

– Display OLED Super Retina XDR da 6.7 pollici con risoluzione di 2,796×1,290 pixel

– Fotocamere posteriori da 48MP + 12MP + 12MP

– Fotocamera frontale da 12 MP

– Processore Apple A16 Bionic

– Opzioni di archiviazione: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

– ID viso

– Durata della batteria: Apple dichiara 29 ore di riproduzione video

Il lancio della serie iPhone 15 è previsto per il 12 settembre, secondo un poster ufficiale. Le speculazioni suggeriscono che ci saranno anche quattro modelli in questa gamma, con l'aggiunta della variante Pro Max. Si prevede che l’iPhone 15 presenterà colori pastello e potrebbe avere un prezzo simile alla serie iPhone 14.

