Novità di iOS 17

Apple ha annunciato che gli attesissimi aggiornamenti iOS 17 e iPadOS 17 saranno disponibili per gli utenti iPhone e iPad a partire dal 18 settembre. La nuova versione di iOS è dotata di una serie di interessanti funzionalità che gli utenti stavano aspettando con impazienza.

Una delle funzionalità più straordinarie introdotte in iOS 17 è "Contact Posters". Questa funzione consente agli utenti di personalizzare l'aspetto del proprio profilo durante le interazioni con altri utenti iPhone. Gli utenti possono aggiungere un'immagine e personalizzare la tipografia, i colori dei caratteri e altri elementi per creare un poster di contatto unico.

Per le chiamate audio e video FaceTime, iOS 17 introduce il supporto della segreteria telefonica. Ciò significa che gli utenti possono lasciare messaggi quando chiamano qualcuno e anche i destinatari possono lasciare i propri messaggi vocali. Inoltre, FaceTime ora offre reazioni 3D, inclusi cuori, palloncini, fuochi d'artificio, raggi laser e pioggia, aggiungendo un elemento divertente e interattivo alle videochiamate.

AirDrop ha ricevuto miglioramenti anche in iOS 17. La nuova funzione "NameDrop" semplifica la condivisione dei dettagli di contatto con altri utenti di iPhone o Apple Watch avvicinando i dispositivi. SharePlay è un'altra interessante aggiunta, che consente agli utenti di impegnarsi in attività condivise come video, musica e giochi semplicemente tenendo due iPhone vicini.

Un'altra caratteristica significativa di iOS 17 è "StandBy". Quando gli utenti posizionano il proprio iPhone orizzontalmente su un caricabatterie, viene visualizzata un'interfaccia personalizzata con widget facilmente accessibili per ora, calendario, sveglie e altro. Inoltre, i widget della schermata iniziale sono ora completamente interattivi.

Su iPad, iPadOS 17 offre una nuova esperienza di blocco schermo, strumenti di disegno migliorati quando si utilizza Apple Pencil, supporto per webcam esterne e vari altri miglioramenti.

Sia iOS 17 che iPadOS 17 saranno disponibili per il download il 18 settembre. iOS 17 è compatibile con iPhone XR e modelli successivi, mentre iPadOS 17 richiede un iPad con chip A10 Bionic o successivo.

Nel complesso, l’aggiornamento iOS 17 porta una serie di funzionalità interessanti e facili da usare sui dispositivi Apple, migliorando l’esperienza dell’utente e fornendo nuovi modi per personalizzare le interazioni.

