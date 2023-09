Intel presenta Thunderbolt 5: la prossima generazione di connettività per PC

Intel ha annunciato Thunderbolt 5, l'ultima iterazione della sua tecnologia di cavi per PC, e promette di offrire miglioramenti significativi rispetto al suo predecessore. Con una larghezza di banda fino a tre volte superiore a Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 supporta più display 8K e monitor da gioco fino a 540 Hz. Inoltre, offre 240 watt di potenza di ricarica.

Rispetto a Thunderbolt 4, uscito nel 2020 e che sembrava una versione raffinata di Thunderbolt 3, Thunderbolt 5 rappresenta un grande passo avanti. Costruito sulla specifica USB4 v2, vanta una velocità di base di 80 Gbps e supporta velocità migliorate fino a 120 Gbps utilizzando l'incremento della larghezza di banda. Thunderbolt 5 richiede inoltre il supporto per doppi schermi 6K, a differenza dei requisiti di Thunderbolt 4 per doppi monitor 4K. In termini di potenza, Thunderbolt 5 offre un minimo di 140 watt di potenza di ricarica, con una modalità più potente da 240 W.

L'obiettivo di Intel con la tecnologia Thunderbolt è sempre stato quello di fornire una soluzione con cavo unico per le esigenze di dati e alimentazione. Thunderbolt 5 fa un passo avanti verso quell'ideale, con la sua maggiore potenza di ricarica fino a 240 W. Ciò significa che alcuni laptop e workstation da gioco possono fare affidamento esclusivamente su Thunderbolt 5 sia per il trasferimento dei dati che per la ricarica, eliminando la necessità di una porta di alimentazione separata e riducendo l'ingombro dei cavi.

Thunderbolt 5 offre anche il supporto per gli standard DisplayPort 2.1 e PCI Express Gen 4, che saranno particolarmente vantaggiosi per GPU esterne e storage esterno più veloce. Inoltre, la maggiore larghezza di banda di Thunderbolt 5 apre le porte a nuovi accessori come acceleratori AI esterni.

Intel prevede di rilasciare accessori e PC Thunderbolt 5 nel 2024, offrendo agli utenti un'esperienza di connettività migliorata. Anche se una tempistica più specifica sarebbe utile, è comprensibile che Intel possa essere cauta per evitare di scoraggiare i clienti dall’acquistare sistemi nel frattempo.

In conclusione, Thunderbolt 5 rappresenta un progresso significativo nella connettività dei PC, offrendo maggiore larghezza di banda, supporto per più display 8K e monitor da gioco con frequenza di aggiornamento più elevata e capacità di ricarica migliorate. Con Thunderbolt 5, Intel sta lavorando per realizzare la sua visione di un'unica soluzione via cavo per tutte le esigenze di dati e alimentazione.

