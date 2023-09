Thunderbolt 5: il futuro della connettività ad alta velocità

Thunderbolt 5, recentemente annunciato, ha rivoluzionato il mondo del trasferimento dati e dell'erogazione di energia. Con un'impressionante larghezza di banda di 120 Gbps, Thunderbolt 5 rappresenta un significativo passo avanti rispetto al suo predecessore, Thunderbolt 4, che offriva solo 40 Gbps. Ciò significa una connettività più rapida e fluida per gli utenti.

Una delle caratteristiche principali di Thunderbolt 5 è la sua capacità di fornire 80 Gbps in una configurazione standard, utilizzando due delle sue quattro corsie PCIe. Ciò raddoppia la velocità di Thunderbolt 4 e garantisce un processo di trasferimento dei dati più efficiente. Tuttavia, quando è richiesta una larghezza di banda maggiore, come per i display ad alta risoluzione, Thunderbolt 5 può allocare fino a 40 Gbps su tre delle sue quattro corsie, ottenendo una trasmissione totale di 120 Gbps.

La maggiore larghezza di banda di Thunderbolt 5 apre un mondo di possibilità per le configurazioni multischermo. Gli utenti possono ora godere del privilegio di collegare tre schermi 4K a 144 Hz contemporaneamente, utilizzare più display 8K o persino alimentare un singolo monitor con una sorprendente frequenza di aggiornamento fino a 540 Hz. Ciò migliorerà senza dubbio l'esperienza visiva per giocatori, creatori di contenuti e professionisti che lavorano con immagini di alta qualità.

Inoltre, Thunderbolt 5 si distingue per la sua impressionante capacità di erogazione di potenza. Offrendo fino a 240 W di potenza di ricarica, Thunderbolt 5 consente ai dispositivi di assorbire più energia tramite un singolo cavo USB-C. Ciò significa che anche i dispositivi assetati di energia, come i laptop da gioco, possono ora fare affidamento esclusivamente su USB-C per la ricarica, eliminando la necessità di caricabatterie proprietari.

È importante notare che Thunderbolt 4 continuerà ad esistere insieme a Thunderbolt 5. Mentre Thunderbolt 5 si rivolge agli utenti coinvolti nella creazione di contenuti, nei giochi e nei sistemi workstation, Thunderbolt 4 rimarrà disponibile per coloro che non richiedono lo stesso livello di larghezza di banda.

Per ottenere le funzionalità Thunderbolt 5, gli utenti avranno bisogno di un chip discreto con nome in codice Barlow Ridge, poiché non è integrato nei processori Intel di quattordicesima generazione. Intel prevede di rilasciare le prime macchine dotate di Thunderbolt 14 nel 5, promettendo un futuro entusiasmante per la connettività ad alta velocità.

