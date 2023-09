Intel annuncia Thunderbolt 5 con velocità e funzionalità impressionanti

By

Intel ha annunciato ufficialmente le specifiche Thunderbolt 5, promettendo velocità fino a 120 Gbps, supporto per monitor da gioco a 540 Hz e 240 watt di potenza di ricarica. Sebbene le specifiche siano ora ufficiali, gli accessori e i PC con supporto Thunderbolt 5 non saranno disponibili fino al 2024.

Basato su USB4 v2, Thunderbolt 5 sarà compatibile con le versioni precedenti di Thunderbolt e USB. Rispetto a Thunderbolt 4, che supportava velocità fino a 40 Gbps, Thunderbolt 5 può trasferire dati a 80 Gbps o fino a 120 Gbps in modalità Bandwidth Boost. Questa modalità richiede un display con larghezza di banda elevata, ma Thunderbolt 5 supporta comunque velocità bidirezionali di 80 Gbps anche senza di esso.

La larghezza di banda migliorata di Thunderbolt 5 lo rende ideale per collegare laptop a più display. Supporta più monitor 8K, tre monitor 4K a 144 Hz (rispetto a due monitor 4K limitati a 60 Hz con Thunderbolt 4) e offre una ricarica minima di 140 watt, con un massimo di 240 watt. Thunderbolt 5 supporterà anche DisplayPort 2.1, migliorando ulteriormente le sue capacità.

Secondo Jason Ziller, direttore generale della divisione connettività client di Intel, Thunderbolt 5 fornirà prestazioni e capacità leader del settore per connettere i computer a monitor, dock, dispositivi di archiviazione e altro ancora. Microsoft ha lavorato a stretto contatto con Intel per supportare USB4 in Windows, garantendo la compatibilità con Thunderbolt 5.

Mentre stiamo ancora aspettando dettagli su quali accessori supporteranno Thunderbolt 5, si prevede che dock, monitor e unità di archiviazione saranno tra i primi a offrire la connettività Thunderbolt 5 nel 2024.

Nel complesso, Thunderbolt 5 promette miglioramenti significativi in ​​termini di velocità, potenza di ricarica e supporto del display, rendendolo uno sviluppo entusiasmante sia per gli appassionati di tecnologia che per i professionisti.

